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    Главная / Торги / Оказание услуг по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) 270/78/2021

    Оказание услуг по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) 270/78/2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009852839Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) 270/78/2021Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009852839

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) 270/78/2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.12.2020 10:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

    Юридический адрес

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708

    Почтовый адрес

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8

    Контактный телефон

    +7 812 334-50-60 доб. 5219

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MatancevaEA@ptenergo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матанцева Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) 270/78/2021

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 10:00 GMT +314.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009852839Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) 270/78/2021Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009852839Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) 270/78/2021Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 16:0018.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009852839Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) 270/78/2021Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009852839Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) 270/78/2021Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) 270/78/2021

    Начальная цена

    1 756 276,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    41 усл. ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8

    Классификатор ОКПД2

    65.12

    Услуги по страхованию, кроме страхования жизни

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832355/name/6009568c197b08.00163767

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 41.00000

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