Наименование процедуры Реализация непрофильных активов АО "НПО "ПРЗ" имущественного комплекса в составе земельного участка площадью 80м², кадастровый номер 52:16:0050603:191 и гаража (нежилого здания) площадью 60,5м² кадастровый номер 52:16:0050603:544, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Р.Люксембург у дома №4, гараж №3

Категория Аукцион

Адрес местонахождения имущества (объекта) г. Балахна, ул. Р.Люксембург у дома №4, гараж №3

Номер извещения ГП060628

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД

Предмет договора Недвижимое имущество в составе нежилого одноэтажного здания гаража III группы капитальности 1999 года постройки, общей площадью 60,5 кв.м. (назначение: нежилое), кадастровый номер 52:16:0050603:544 с земельным участком, общая площадь 80 кв.м (разрешенное использование - под нежилым пристроенным помещением гаража) кадастровый номер 52:16:0050603:191 под ним, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Р.Люксембург у дома №4, гараж №3

Начальная цена 290000.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 30000.00

Подавать заявки без использования электронной подписи Торги с ЭП

Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок