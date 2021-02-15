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Наименование процедуры
Реализация непрофильных активов АО "НПО "ПРЗ" имущественного комплекса в составе земельного участка площадью 80м², кадастровый номер 52:16:0050603:191 и гаража (нежилого здания) площадью 60,5м² кадастровый номер 52:16:0050603:544, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Р.Люксембург у дома №4, гараж №3
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Балахна, ул. Р.Люксембург у дома №4, гараж №3
Номер извещения
ГП060628
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД
Предмет договора
Недвижимое имущество в составе нежилого одноэтажного здания гаража III группы капитальности 1999 года постройки, общей площадью 60,5 кв.м. (назначение: нежилое), кадастровый номер 52:16:0050603:544 с земельным участком, общая площадь 80 кв.м (разрешенное использование - под нежилым пристроенным помещением гаража) кадастровый номер 52:16:0050603:191 под ним, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Р.Люксембург у дома №4, гараж №3
Начальная цена
290000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
30000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
26-12-2020 10:17 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.02.2021 16:30
Дата и время проведения
24.02.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Недвижимое имущество в составе нежилого одноэтажного здания гаража III группы капитальности 1999 года постройки, общей площадью 60,5 кв.м. (назначение: нежилое), кадастровый номер 52:16:0050603:544 с земельным участком, общая площадь 80 кв.м (разрешенное использование - под нежилым пристроенным помещением гаража) кадастровый номер 52:16:0050603:191 под ним, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Р.Люксембург у дома №4, гараж №3
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
7900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД
Юридический адрес
606408, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г БАЛАХНА, УЛ ГОРЬКОГО, ДОМ 34,
Контактный телефон
+7 83144 6-97-99
Адрес электронной почты
zd-prz@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маркелова Оксана Григорьевна
Место рассмотрения предложений
Балахнинский район
Контактное лицо продавца/инициатора
Маркелова Оксана Григорьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
vladgur48@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 960 169-78-24
Адрес местонахождения продавца/инициатора
606408, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г БАЛАХНА, УЛ ГОРЬКОГО, ДОМ 34,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствие с закупочной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с закупочной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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