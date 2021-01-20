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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту электронных компонентов системы ЧПУ и частотных преобразователей технологического оборудования

    Выполнение работ по ремонту электронных компонентов системы ЧПУ и частотных преобразователей технологического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 12:0020.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009852645Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту электронных компонентов системы ЧПУ и частотных преобразователей технологического оборудования. ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009852645

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту электронных компонентов системы ЧПУ и частотных преобразователей технологического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    26.12.2020 09:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.DOC

    ЗД_ремонт_размещение__редакция_2_.docx

    Решение_о_внесении_изменений__1_ЭТП.docx

    Техническое_задание.DOCX

    Протокол_этп.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-41-52

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    kseniya.shmeleva@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шмелёва Ксения Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту электронных компонентов системы ЧПУ и частотных преобразователей технологического оборудования.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 12:00 GMT +320.01.2021 12:0020.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009852645Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту электронных компонентов системы ЧПУ и частотных преобразователей технологического оборудования. Химки

    Дата и время вскрытия заявок

    20.01.2021 12:0020.01.2021 12:0020.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009852645Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту электронных компонентов системы ЧПУ и частотных преобразователей технологического оборудования. Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 12:0026.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009852645Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту электронных компонентов системы ЧПУ и частотных преобразователей технологического оборудования. Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту электронных компонентов системы ЧПУ и частотных преобразователей технологического оборудования.

    Начальная цена

    2 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствие с условиями закупочной документации, проекта договора, технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с условиями закупочной документации, проекта договора, технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с условиями закупочной документации, проекта договора, технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    33.12.22.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833424/name/600aacc607a748.79461771

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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