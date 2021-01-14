Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 9138861_«СИТ.Расходные материалы 1ПГ» для нужд службы ИТ филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» в 2021 году

    9138861_«СИТ.Расходные материалы 1ПГ» для нужд службы ИТ филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009852281Дата и время окончания срока приема заявок 9138861_«СИТ.Расходные материалы 1ПГ» для нужд службы ИТ филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» в 2021 годуКировПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009852281

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    210590019

    Наименование закупки

    9138861_«СИТ.Расходные материалы 1ПГ» для нужд службы ИТ филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 20:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ЗК_СО.pdf

    1._Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Кировский Публичное акционерное общество Т Плюс
    Все закупки и тендеры Филиал Кировский ПАО Т Плюс

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26км бизнес-центр «Рига-Ленд», стр. 3

    Почтовый адрес

    610044, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Луганская, 51

    Контактный телефон

    +7 8332 57-45-86

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Marina.Kosolapova@tplusgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Косолапова Марина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    9138861_«СИТ.Расходные материалы 1ПГ» для нужд службы ИТ филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 16:00 GMT +314.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009852281Дата и время окончания срока приема заявок 9138861_«СИТ.Расходные материалы 1ПГ» для нужд службы ИТ филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» в 2021 годуКиров

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 16:0014.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009852281Дата и время вскрытия заявок 9138861_«СИТ.Расходные материалы 1ПГ» для нужд службы ИТ филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» в 2021 годуКиров

    Подведение итогов не позднее

    24.02.2021 17:0024.02.2021 17:0024.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009852281Подведение итогов не позднее 9138861_«СИТ.Расходные материалы 1ПГ» для нужд службы ИТ филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» в 2021 годуКиров

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    24.02.202124.02.2021 17:0024.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009852281Подведение итогов не позднее 9138861_«СИТ.Расходные материалы 1ПГ» для нужд службы ИТ филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» в 2021 годуКиров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    9138861_«СИТ.Расходные материалы 1ПГ» для нужд службы ИТ филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» в 2021 году

    Начальная цена

    2 565 592,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51

    Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/848821/name/60265f7ce468c6.75579428

    12.02.2021

    1._Документация.zip

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "9138861_«СИТ.Расходные материалы 1ПГ» для нужд службы ИТ филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» в 2021 году"

    Кол-во: 856

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237310
    Поставка источников питания фирмы Traco Power для изготовления оборудования АЭС
    Поставка источников питания фирмы Traco Power для изготовления оборудования АЭС
    594135
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211083538
    Поставка компьютерной техники
    Поставка компьютерной техники
    594058
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    4 967 376
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211083458
    Поставка лицензии 1С:Предприятие 8 ПРОФ
    Поставка лицензии 1С:Предприятие 8 ПРОФ
    594033
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    432 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211083356
    Поставка лицензии МойОфис Профессиональный
    Поставка лицензии МойОфис Профессиональный
    594020
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    1 086 150
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211083259
    Поставка лицензии ГРАНД-Смета
    Поставка лицензии ГРАНД-Смета
    594007
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    255 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211061158
    Поставку принтера для пластиковых карт
    Поставку принтера для пластиковых карт
    588308
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    880 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Маркетинговые исследования № 32211080104
    Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники
    Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники
    593434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 422 379
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    ГПМ ПАРТНЕР
    Запрос предложений № ГП213267
    Т001448_ Поставка оборудования, программного обеспечения, выполнение работ по монтажу и настройке аппаратно-студийного блока «Comedy Radio»
    Т001448_ Поставка оборудования, программного обеспечения, выполнение работ по монтажу и...
    587188
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить