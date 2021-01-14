www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009852281
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
9138861_«СИТ.Расходные материалы 1ПГ» для нужд службы ИТ филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.12.2020 20:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26км бизнес-центр «Рига-Ленд», стр. 3
Почтовый адрес
610044, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Луганская, 51
Контактный телефон
+7 8332 57-45-86
Факс
{}
Адрес электронной почты
Marina.Kosolapova@tplusgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Косолапова Марина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Киров
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
9138861_«СИТ.Расходные материалы 1ПГ» для нужд службы ИТ филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2021 16:00 GMT +314.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009852281Дата и время окончания срока приема заявок 9138861_«СИТ.Расходные материалы 1ПГ» для нужд службы ИТ филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» в 2021 годуКиров
Дата и время вскрытия заявок
14.01.2021 16:0014.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009852281Дата и время вскрытия заявок 9138861_«СИТ.Расходные материалы 1ПГ» для нужд службы ИТ филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» в 2021 годуКиров
Подведение итогов не позднее
24.02.2021 17:0024.02.2021 17:0024.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009852281Подведение итогов не позднее 9138861_«СИТ.Расходные материалы 1ПГ» для нужд службы ИТ филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» в 2021 годуКиров
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
9138861_«СИТ.Расходные материалы 1ПГ» для нужд службы ИТ филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» в 2021 году
Начальная цена
2 565 592,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
26.20
46.51
Документация лота
Кол-во: 856
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.