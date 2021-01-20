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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоро-вья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обуча-ющихся, получающих начальное общее образование МАОУ СШ № 6, МАОУ СШ № 4 г.Бор, МАОУ СШ № 8, МАОУ СШ №12, МАОУ СШ № 22, МАОУ ОШ №19, МАОУ ОШ № 5, МАОУ Большепикинская ОШ, МАОУ Затонская СШ, МАОУ Ямновская ОШ.

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоро-вья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обуча-ющихся, получающих начальное общее образование МАОУ СШ № 6, МАОУ СШ № 4 г.Бор, МАОУ СШ № 8, МАОУ СШ №12, МАОУ СШ № 22, МАОУ ОШ №19, МАОУ ОШ № 5, МАОУ Большепикинская ОШ, МАОУ Затонская СШ, МАОУ Ямновская ОШ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 10:0020.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009852078Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606448, Нижегородская область, г. Бор, 2 микрорайон, д.1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009852078

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоро-вья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обуча-ющихся, получающих начальное общее образование МАОУ СШ № 6, МАОУ СШ № 4 г.Бор, МАОУ СШ № 8, МАОУ СШ №12, МАОУ СШ № 22, МАОУ ОШ №19, МАОУ ОШ № 5, МАОУ Большепикинская ОШ, МАОУ Затонская СШ, МАОУ Ямновская ОШ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 19:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение__1___Проект_контракта.docx

    Приложение__2___Техническое_задание.docx

    Протокол2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8
    Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 8

    Юридический адрес

    606448, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, микрорайон, 1

    Почтовый адрес

    606448, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, микрорайон, 1

    Контактный телефон

    +7 83159 9-71-67

    Факс

    Адрес электронной почты

    school8-bor@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тиханова Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    606448, Нижегородская область, г. Бор, 2 микрорайон, д.1.

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 10:00 GMT +320.01.2021 10:0020.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009852078Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606448, Нижегородская область, г. Бор, 2 микрорайон, д.1.

    Дата и время вскрытия заявок

    20.01.2021 10:0020.01.2021 10:0020.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009852078Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606448, Нижегородская область, г. Бор, 2 микрорайон, д.1.

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2021 23:5921.01.2021 23:5921.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009852078Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606448, Нижегородская область, г. Бор, 2 микрорайон, д.1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 23:5921.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009852078Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование606448, Нижегородская область, г. Бор, 2 микрорайон, д.1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование

    Начальная цена

    18 169 884,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАОУ ЗАТОНСКАЯ СШ
    Все закупки и тендеры МАОУ ЗАТОНСКАЯ СШ

    Адрес местонахождения

    606488, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, ПОСЕЛОК ПАМЯТЬ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ, ШКОЛЬНАЯ, 11

    Наименование заказчика

    МАОУ ЯМНОВСКАЯ ОШ
    Все закупки и тендеры МАОУ ЯМНОВСКАЯ ОШ

    Адрес местонахождения

    606487, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, СЕЛО ЯМНОВО, -, 18

    Наименование заказчика

    МАОУ СШ № 6
    Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 6

    Адрес местонахождения

    606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Профсоюзная, 8А

    Наименование заказчика

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    Адрес местонахождения

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    Наименование заказчика

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    Все закупки и тендеры МАОУ СШ № 12

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    Наименование заказчика

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    Адрес местонахождения

    606440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, п. Большое Пикино, Больничная, 26

    Классификатор ОКПД2

    56.29

    Услуги по обеспечению питанием прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29

    Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831376/name/60081bc32f79f0.35876027

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 6"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 7"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 8"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 9"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

    "Позиция 10"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

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