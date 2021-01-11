Конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «ФНПЦ «ННИИРТ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009851875 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд АО «ФНПЦ «ННИИРТ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО

Все закупки и тендеры СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО Юридический адрес 121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41 Почтовый адрес 121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41 Контактный телефон +7 495 230-05-50 Факс +7 495 230-05-50 Адрес электронной почты zakupki@ib-ps.ru Ф.И.О. контактного лица Репкин Денис Игоревич Место рассмотрения предложений г. Москва, ул. Верейская, д. 41 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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