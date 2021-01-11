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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009851829
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств АО «ФНПЦ «ННИИРТ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
25.12.2020 17:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Контактный телефон
+7 495 230-05-50
Факс
+7 495 230-05-50
Адрес электронной почты
zakupki@ib-ps.ru
Ф.И.О. контактного лица
Репкин Денис Игоревич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Добровольное страхование транспортных средств АО "ФНПЦ "ННИИРТ".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 10:00 GMT +311.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851829Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное страхование транспортных средств АО "ФНПЦ "ННИИРТ". г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 10:00GMT +311.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009851829Дата и время вскрытия заявок Добровольное страхование транспортных средств АО "ФНПЦ "ННИИРТ". г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.01.202115.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009851829Дата окончания срока рассмотрения заявок Добровольное страхование транспортных средств АО "ФНПЦ "ННИИРТ". г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 17:0015.01.2021 17:0015.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009851829Подведение итогов не позднее Добровольное страхование транспортных средств АО "ФНПЦ "ННИИРТ". г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Добровольное страхование транспортных средств АО "ФНПЦ "ННИИРТ".
Начальная цена
2 295 345,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место нахождения Страхователя: г. Нижний Новгород, ул. Шапошникова, д.5. Территорией страхования является территория Российской ФедерацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ФНПЦННИИРТ
Все закупки и тендеры АО ФНПЦННИИРТ
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Города Областного Значения Нижегородской Области/, Приокский, Шапошникова, 5
65.12.2
65.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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