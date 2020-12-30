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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП060626
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплектующих изделий для изготовления оборудования шкафов ШУ СПОТ блока АЭС Аккую (с учетом ЗИП), а также комплекта конструкторской документации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.12.2020 18:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31
Контактный телефон
+7 495 966-14-56 доб. 1061
Факс
--
Адрес электронной почты
zakaz@gpbra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильченко Марина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих изделий для изготовления оборудования шкафов ШУ СПОТ блока АЭС Аккую (с учетом ЗИП), а также комплекта конструкторской документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 09:00 GMT +330.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060626Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих изделий для изготовления оборудования шкафов ШУ СПОТ блока АЭС Аккую (с учетом ЗИП), а также комплекта конструкторской документацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 09:0030.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060626Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих изделий для изготовления оборудования шкафов ШУ СПОТ блока АЭС Аккую (с учетом ЗИП), а также комплекта конструкторской документацииМосква
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 23:5930.12.2020 23:5930.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060626Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих изделий для изготовления оборудования шкафов ШУ СПОТ блока АЭС Аккую (с учетом ЗИП), а также комплекта конструкторской документацииМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202030.12.2020 23:5930.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060626Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих изделий для изготовления оборудования шкафов ШУ СПОТ блока АЭС Аккую (с учетом ЗИП), а также комплекта конструкторской документацииМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих изделий для изготовления оборудования шкафов ШУ СПОТ блока АЭС Аккую (с учетом ЗИП), а также комплекта конструкторской документации
Начальная цена
29 041 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5 комплектов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
195279, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
Адрес местонахождения
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7
28.99
Документация лота
Кол-во: 5
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