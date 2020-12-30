Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка комплектующих изделий для изготовления оборудования шкафов ШУ СПОТ блока АЭС Аккую (с учетом ЗИП), а также комплекта конструкторской документации

    Поставка комплектующих изделий для изготовления оборудования шкафов ШУ СПОТ блока АЭС Аккую (с учетом ЗИП), а также комплекта конструкторской документации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060626Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих изделий для изготовления оборудования шкафов ШУ СПОТ блока АЭС Аккую (с учетом ЗИП), а также комплекта конструкторской документацииМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060626

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих изделий для изготовления оборудования шкафов ШУ СПОТ блока АЭС Аккую (с учетом ЗИП), а также комплекта конструкторской документации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 18:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_по_заявке_на_закупку_от_25.12.2020___3011_2_2_2_153__ШУ_СПОТ_.docx

    ИТТ_10JNB_EAA0001_B05_RU.PDF

    Итоговый_протокол_от_30.12.2020___ГП060626__ШУ_СПОТ__для_ЭТП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ
    Все закупки и тендеры ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31

    Контактный телефон

    +7 495 966-14-56 доб. 1061

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakaz@gpbra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильченко Марина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих изделий для изготовления оборудования шкафов ШУ СПОТ блока АЭС Аккую (с учетом ЗИП), а также комплекта конструкторской документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 09:00 GMT +330.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060626Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих изделий для изготовления оборудования шкафов ШУ СПОТ блока АЭС Аккую (с учетом ЗИП), а также комплекта конструкторской документацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 09:0030.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060626Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих изделий для изготовления оборудования шкафов ШУ СПОТ блока АЭС Аккую (с учетом ЗИП), а также комплекта конструкторской документацииМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 23:5930.12.2020 23:5930.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060626Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих изделий для изготовления оборудования шкафов ШУ СПОТ блока АЭС Аккую (с учетом ЗИП), а также комплекта конструкторской документацииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 23:5930.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060626Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих изделий для изготовления оборудования шкафов ШУ СПОТ блока АЭС Аккую (с учетом ЗИП), а также комплекта конструкторской документацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих изделий для изготовления оборудования шкафов ШУ СПОТ блока АЭС Аккую (с учетом ЗИП), а также комплекта конструкторской документации

    Начальная цена

    29 041 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5 комплектов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    195279, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Приложениям № 1 и № 2 к Техническому заданию.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Адрес местонахождения

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Классификатор ОКПД2

    28.99

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823453/name/5fec4ccfe28151.28387148

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплектующие изделия для изготовления оборудования шкафов ШУ СПОТ блока АЭС Аккую (с учетом ЗИП), комплект конструкторской документации"

    Кол-во: 5

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО НПЦ НЕДРА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211061214
    Поставка подшипников для ротора МРЛ-275 буровой установки F-400 скважины Гыданская №118 II-этап.
    Поставка подшипников для ротора МРЛ-275 буровой установки F-400 скважины Гыданская №118...
    590647
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    1 122 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП009655
    457/КО - Сушильная камера для пиломатериалов для нужд АО "НЗЛ" (LN1483)
    457/КО - Сушильная камера для пиломатериалов для нужд АО "НЗЛ" (LN1483)
    569587
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 428 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Севернефтегазпром
    Конкурентный отбор (Севернефтегазпром) № ГП213963
    Поставка промышленного прачечного оборудования
    Поставка промышленного прачечного оборудования
    589779
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (Севернефтегазпром)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 970 221
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211047007
    Поставка Метеотабло
    Поставка Метеотабло
    588295
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 17:00(GMT+03:00)
    273 010
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211020651
    Поставка и пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию рентгенотелевизионных систем досмотра ручной клади, багажа и грузов.
    Поставка и пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию рентгенотелевизионных систем...
    583936
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    20 240 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО НПЦ НЕДРА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211063326
    Поставка ЗИП для шламового насоса 8х6х14 для скважины Гыданская-118
    Поставка ЗИП для шламового насоса 8х6х14 для скважины Гыданская-118
    591013
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    820 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    АО НПЦ НЕДРА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211041394
    Поставка ЗИП для насоса 8х6х14 объекта «скважина Северо-Кетская II этап».
    Поставка ЗИП для насоса 8х6х14 объекта «скважина Северо-Кетская II этап».
    587345
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Полотовая закупка № 32211043099
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку илососа и илоскреба, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», для нужд ООО «РВК-Воронеж»
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения...
    587650
    Закупки корпоративных заказчиков
    Полотовая закупка
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    51 062 411
    Лоты:
    1
    Регион:
    Воронежская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить