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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП060622
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по подготовке и изданию научно-технического журнала «PROНЕФТЬ. Профессионально о нефти»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 27019
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миронова Бронислава Алексеевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по подготовке и изданию научно-технического журнала «PROНЕФТЬ. Профессионально о нефти»
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 11:00 GMT +312.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060622Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по подготовке и изданию научно-технического журнала «PROНЕФТЬ. Профессионально о нефти»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Услуги по подготовке и изданию научно-технического журнала «PROНЕФТЬ. Профессионально о нефти»
Официальный сайт, на котором размещена документация
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