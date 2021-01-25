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    Главная / Торги / Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Трубы категории «Б». Лоты 1-9. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Трубы категории «Б». Лоты 1-9. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 18:0025.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060625Дата и время окончания срока приема заявок Лот 9 - Трубы б/у категории "Б" 1220х10,0 (106,068 т.), 1220х14,0 (804,753 т.), 1220х15,0 (299,147 т.) Местонахождение: Московское ЛПУМГ, г. Москва, поселение Сосенское, в районе д. Столбово МоскваПечать
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    Лот 8
    Лот 9

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Трубы категории «Б». Лоты 1-9. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Дмитровский район, д. Астрецово.

    Номер извещения

    ГП060625

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 1 - Трубы б/у категории "Б": 720х8,0-10,0 - (939,197 т.); 720х10,0 - (11,063 т.) Местонахождение: Крюковское ЛПУМГ, Московская область, Дмитровский район, д. Астрецово.

    Начальная цена

    21162084.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    2116208.40

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-12-2020 17:59 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    4_ИС_аукц._трубы.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    2124108.4

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Вовк Денис Валерьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Трубы категории «Б». Лоты 1-9. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Дмитровский район, д. Астрецово

    Номер извещения

    ГП060625

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 2 - Труба б/у категории "Б" 720х8,0-10,0 (1 000,000 т.) Местонахождение: Крюковское ЛПУМГ, Московская область, Дмитровский район, д. Астрецово

    Начальная цена

    22251000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    2225100.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-12-2020 17:59 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    4_ИС_аукц._трубы.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    2233000.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Вовк Денис Валерьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Трубы категории «Б». Лоты 1-9. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Дмитровский район, д. Астрецово

    Номер извещения

    ГП060625

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 3 - Труба б/у категории "Б" 720х8,0-10,0 (1 000,000 т.) Местонахождение: Крюковское ЛПУМГ, Московская область, Дмитровский район, д. Астрецово

    Начальная цена

    22251000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    2225100.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-12-2020 17:59 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    4_ИС_аукц._трубы.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    2233000.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Вовк Денис Валерьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Трубы категории «Б». Лоты 1-9. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Старожиловский район, село Истье

    Номер извещения

    ГП060625

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 4 - Труба б/у категории "Б" 1020х10,0-16,0 (788,685 т.) Местонахождение: Истьинское ЛПУМГ, 391191, Рязанская область, Старожиловский район, село Истье

    Начальная цена

    17247358.83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    1724735.88

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-12-2020 17:59 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    4_ИС_аукц._трубы.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    1732635.88

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Вовк Денис Валерьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Трубы категории «Б». Лоты 1-9. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Старожиловский район, село Истье

    Номер извещения

    ГП060625

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 5 -Труба б/у категории "Б" 1020х10,0-16,0 (1 000,000 т.) Местонахождение: Истьинское ЛПУМГ, 391191, Рязанская область, Старожиловский район, село Истье

    Начальная цена

    21868501.16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    2186850.12

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-12-2020 17:59 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    4_ИС_аукц._трубы.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    2194750.12

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Вовк Денис Валерьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Трубы категории «Б». Лоты 1-9. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Старожиловский район, село Истье

    Номер извещения

    ГП060625

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 6 -Труба б/у категории "Б" 1020х10,0-16,0 (1 000,000 т.) Местонахождение: Истьинское ЛПУМГ, 391191, Рязанская область, Старожиловский район, село Истье

    Начальная цена

    21868501.16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    2186850.12

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-12-2020 17:59 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    4_ИС_аукц._трубы.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    2194750.12

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Вовк Денис Валерьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Трубы категории «Б». Лоты 1-9. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Старожиловский район, село Истье

    Номер извещения

    ГП060625

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 7 - Труба б/у категории "Б" 1020х10,0-16,0 (1 000,000 т.) Местонахождение: Истьинское ЛПУМГ, 391191, Рязанская область, Старожиловский район, село Истье

    Начальная цена

    21868501.16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    2186850.12

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-12-2020 17:59 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    4_ИС_аукц._трубы.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    2194750.12

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Вовк Денис Валерьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Трубы категории «Б». Лоты 1-9. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Старожиловский район, село Истье

    Номер извещения

    ГП060625

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 8 - Труба б/у категории "Б" 1220х12,0 (1056,589 т.) Местонахождение: Истьинское ЛПУМГ, 391191, Рязанская область, Старожиловский район, село Исть

    Начальная цена

    23456275.8

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    2345627.58

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-12-2020 17:59 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    4_ИС_аукц._трубы.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    2353527.58

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Вовк Денис Валерьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Трубы категории «Б». Лоты 1-9. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    поселение Сосенское, в районе д. Столбово

    Номер извещения

    ГП060625

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 9 - Трубы б/у категории "Б" 1220х10,0 (106,068 т.), 1220х14,0 (804,753 т.), 1220х15,0 (299,147 т.) Местонахождение: Московское ЛПУМГ, г. Москва, поселение Сосенское, в районе д. Столбово

    Начальная цена

    26861289.6

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    2345627.58

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-12-2020 17:59 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    Итоговый_протокол_трубы_ГП060625_.rtf

    4_ИС_аукц._трубы.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    2353527.58

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Вовк Денис Валерьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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