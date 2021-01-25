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Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Трубы категории «Б». Лоты 1-9. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Дмитровский район, д. Астрецово.
Номер извещения
ГП060625
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 1 - Трубы б/у категории "Б": 720х8,0-10,0 - (939,197 т.); 720х10,0 - (11,063 т.) Местонахождение: Крюковское ЛПУМГ, Московская область, Дмитровский район, д. Астрецово.
Начальная цена
21162084.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
2116208.40
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-12-2020 17:59 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
2124108.4
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Вовк Денис Валерьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Трубы категории «Б». Лоты 1-9. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Дмитровский район, д. Астрецово
Номер извещения
ГП060625
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 2 - Труба б/у категории "Б" 720х8,0-10,0 (1 000,000 т.) Местонахождение: Крюковское ЛПУМГ, Московская область, Дмитровский район, д. Астрецово
Начальная цена
22251000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
2225100.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-12-2020 17:59 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
2233000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Вовк Денис Валерьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Трубы категории «Б». Лоты 1-9. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Дмитровский район, д. Астрецово
Номер извещения
ГП060625
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 3 - Труба б/у категории "Б" 720х8,0-10,0 (1 000,000 т.) Местонахождение: Крюковское ЛПУМГ, Московская область, Дмитровский район, д. Астрецово
Начальная цена
22251000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
2225100.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-12-2020 17:59 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
2233000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Вовк Денис Валерьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Трубы категории «Б». Лоты 1-9. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Старожиловский район, село Истье
Номер извещения
ГП060625
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 4 - Труба б/у категории "Б" 1020х10,0-16,0 (788,685 т.) Местонахождение: Истьинское ЛПУМГ, 391191, Рязанская область, Старожиловский район, село Истье
Начальная цена
17247358.83
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
1724735.88
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-12-2020 17:59 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
1732635.88
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Вовк Денис Валерьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Трубы категории «Б». Лоты 1-9. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Старожиловский район, село Истье
Номер извещения
ГП060625
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 5 -Труба б/у категории "Б" 1020х10,0-16,0 (1 000,000 т.) Местонахождение: Истьинское ЛПУМГ, 391191, Рязанская область, Старожиловский район, село Истье
Начальная цена
21868501.16
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
2186850.12
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-12-2020 17:59 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
2194750.12
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Вовк Денис Валерьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Трубы категории «Б». Лоты 1-9. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Старожиловский район, село Истье
Номер извещения
ГП060625
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 6 -Труба б/у категории "Б" 1020х10,0-16,0 (1 000,000 т.) Местонахождение: Истьинское ЛПУМГ, 391191, Рязанская область, Старожиловский район, село Истье
Начальная цена
21868501.16
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
2186850.12
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-12-2020 17:59 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
2194750.12
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Вовк Денис Валерьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Трубы категории «Б». Лоты 1-9. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Старожиловский район, село Истье
Номер извещения
ГП060625
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 7 - Труба б/у категории "Б" 1020х10,0-16,0 (1 000,000 т.) Местонахождение: Истьинское ЛПУМГ, 391191, Рязанская область, Старожиловский район, село Истье
Начальная цена
21868501.16
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
2186850.12
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-12-2020 17:59 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
2194750.12
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Вовк Денис Валерьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Трубы категории «Б». Лоты 1-9. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Старожиловский район, село Истье
Номер извещения
ГП060625
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 8 - Труба б/у категории "Б" 1220х12,0 (1056,589 т.) Местонахождение: Истьинское ЛПУМГ, 391191, Рязанская область, Старожиловский район, село Исть
Начальная цена
23456275.8
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
2345627.58
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-12-2020 17:59 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
2353527.58
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Вовк Денис Валерьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Трубы категории «Б». Лоты 1-9. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
поселение Сосенское, в районе д. Столбово
Номер извещения
ГП060625
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 9 - Трубы б/у категории "Б" 1220х10,0 (106,068 т.), 1220х14,0 (804,753 т.), 1220х15,0 (299,147 т.) Местонахождение: Московское ЛПУМГ, г. Москва, поселение Сосенское, в районе д. Столбово
Начальная цена
26861289.6
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
2345627.58
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-12-2020 17:59 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
2353527.58
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Вовк Денис Валерьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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