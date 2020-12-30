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    Главная / Торги / Оказание услуг независимой оценки недвижимого имущества ПАО «Уралмашзавод»

    Оказание услуг независимой оценки недвижимого имущества ПАО «Уралмашзавод»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 06:0030.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060620Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг независимой оценки недвижимого имущества ПАО «Уралмашзавод»ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060620

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    973

    Наименование закупки

    Оказание услуг независимой оценки недвижимого имущества ПАО «Уралмашзавод»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.12.2020 17:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__2_Перечень_оцениваемого_имущества.docx

    Приложение__3_Типовая_форма_договора_оценки.docx

    ГП060620_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-69-77

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцев Игорь Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг независимой оценки недвижимого имущества ПАО «Уралмашзавод»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 06:00 GMT +330.12.2020 06:0030.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060620Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг независимой оценки недвижимого имущества ПАО «Уралмашзавод»Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 06:0030.12.2020 06:0030.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060620Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг независимой оценки недвижимого имущества ПАО «Уралмашзавод»Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060620Подведение итогов не позднее Оказание услуг независимой оценки недвижимого имущества ПАО «Уралмашзавод»Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг независимой оценки недвижимого имущества ПАО «Уралмашзавод»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    M

    УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823612/name/5fec6183c1ee48.34054438

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг независимой оценки недвижимого имущества ПАО «Уралмашзавод»"

    Кол-во:

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