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    Главная / Торги / Поставка металлопроката для блочно-модульных зданий в г. Мурманск

    Поставка металлопроката для блочно-модульных зданий в г. Мурманск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 15:0014.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060624Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для блочно-модульных зданий в г. МурманскМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060624

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    30.12.20-ОЗЦ

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката для блочно-модульных зданий в г. Мурманск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.12.2020 17:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_об_изменении__срока_14.01_металлопрокат.docx

    Прект_договора_Поставка_металлопроката.DOCX

    Приложение__1___Спецификация.XLSX

    Приложение__3___Акт_приема_передачи__Форма_.DOCX

    Приложение_к_Техническому_заданию.7Z

    Извещение_ОЗЦ_металлопрокат.docx

    Приложение__2___Техническое_задание.DOCX

    Техническое_задание_на_поставку_металлопроката.DOCX

    выписка_из_протокола_поставка_металлопроката.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗШЕЛЬФ
    Все закупки и тендеры «РУСГАЗШЕЛЬФ»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4

    Почтовый адрес

    105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6

    Контактный телефон

    495 доб.4195101

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@rusgasshelf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Житников Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката для блочно-модульных зданий в г. Мурманск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 15:00 GMT +314.01.2021 15:0014.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060624Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для блочно-модульных зданий в г. МурманскМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 15:0014.01.2021 15:0014.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060624Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката для блочно-модульных зданий в г. МурманскМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 18:0020.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060624Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для блочно-модульных зданий в г. МурманскМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката для блочно-модульных зданий в г. Мурманск

    Начальная цена

    3 403 595,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «РУСГАЗШЕЛЬФ»
    Все закупки и тендеры «РУСГАЗШЕЛЬФ»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4

    105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    25

    Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829784/name/6005b0e005ba57.44824740

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка металлопроката для блочно-модульных зданийг. Мурманск"

    Кол-во: 1

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