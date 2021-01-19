Оказание услуг по техническому обслуживанию экземпляров программного обеспечения, в том числе их обновлению и выполнению работ по разработке и доработке функциональности программного продукта 1С-Битрикс24 Корпоративный портал

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП060618 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по техническому обслуживанию экземпляров программного обеспечения, в том числе их обновлению и выполнению работ по разработке и доработке функциональности программного продукта 1С-Битрикс24 Корпоративный портал Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035»

Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035 Юридический адрес 121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV Почтовый адрес 121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV Контактный телефон +7 925 090-50-20 Факс {} Адрес электронной почты zakupki@nti.work Ф.И.О. контактного лица Третьяков Василий Сергеевич Место рассмотрения предложений д Сколково Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru