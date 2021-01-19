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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП060618
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию экземпляров программного обеспечения, в том числе их обновлению и выполнению работ по разработке и доработке функциональности программного продукта 1С-Битрикс24 Корпоративный портал
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.12.2020 17:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
Почтовый адрес
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
Контактный телефон
+7 925 090-50-20
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@nti.work
Ф.И.О. контактного лица
Третьяков Василий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
д Сколково
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию экземпляров программного обеспечения, в том числе их обновлению и выполнению работ по разработке и доработке функциональности программного продукта 1С-Битрикс24 Корпоративный портал
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 15:00 GMT +319.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060618Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию экземпляров программного обеспечения, в том числе их обновлению и выполнению работ по разработке и доработке функциональности программного продукта 1С-Битрикс24 Корпоративный порталд Сколково
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 15:0019.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060618Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию экземпляров программного обеспечения, в том числе их обновлению и выполнению работ по разработке и доработке функциональности программного продукта 1С-Битрикс24 Корпоративный порталд Сколково
Подведение итогов не позднее
26.01.2021 13:0026.01.2021 13:0026.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060618Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию экземпляров программного обеспечения, в том числе их обновлению и выполнению работ по разработке и доработке функциональности программного продукта 1С-Битрикс24 Корпоративный порталд Сколково
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.01.202126.01.2021 13:0026.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060618Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию экземпляров программного обеспечения, в том числе их обновлению и выполнению работ по разработке и доработке функциональности программного продукта 1С-Битрикс24 Корпоративный порталд Сколково
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию экземпляров программного обеспечения, в том числе их обновлению и выполнению работ по разработке и доработке функциональности программного продукта 1С-Битрикс24 Корпоративный портал
Начальная цена
5 284 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УНИВЕРСИТЕТ 2035
Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035
Адрес местонахождения
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
62.02.30.000
Документация лота
Кол-во: 1
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