Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию экземпляров программного обеспечения, в том числе их обновлению и выполнению работ по разработке и доработке функциональности программного продукта 1С-Битрикс24 Корпоративный портал

    Оказание услуг по техническому обслуживанию экземпляров программного обеспечения, в том числе их обновлению и выполнению работ по разработке и доработке функциональности программного продукта 1С-Битрикс24 Корпоративный портал

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060618Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию экземпляров программного обеспечения, в том числе их обновлению и выполнению работ по разработке и доработке функциональности программного продукта 1С-Битрикс24 Корпоративный порталд СколковоПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060618

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию экземпляров программного обеспечения, в том числе их обновлению и выполнению работ по разработке и доработке функциональности программного продукта 1С-Битрикс24 Корпоративный портал

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 17:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Выписка_из_Протокола_Комиссии__БИТРИКС_.doc

    1_Документация.docx

    1_Техническое_задание_CRM_Битрикс24___21.12_.docx

    Проект_договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035»
    Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035

    Юридический адрес

    121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV

    Почтовый адрес

    121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV

    Контактный телефон

    +7 925 090-50-20

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@nti.work

    Ф.И.О. контактного лица

    Третьяков Василий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    д Сколково

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию экземпляров программного обеспечения, в том числе их обновлению и выполнению работ по разработке и доработке функциональности программного продукта 1С-Битрикс24 Корпоративный портал

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 15:00 GMT +319.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060618Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию экземпляров программного обеспечения, в том числе их обновлению и выполнению работ по разработке и доработке функциональности программного продукта 1С-Битрикс24 Корпоративный порталд Сколково

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 15:0019.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060618Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию экземпляров программного обеспечения, в том числе их обновлению и выполнению работ по разработке и доработке функциональности программного продукта 1С-Битрикс24 Корпоративный порталд Сколково

    Подведение итогов не позднее

    26.01.2021 13:0026.01.2021 13:0026.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060618Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию экземпляров программного обеспечения, в том числе их обновлению и выполнению работ по разработке и доработке функциональности программного продукта 1С-Битрикс24 Корпоративный порталд Сколково

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 13:0026.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060618Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию экземпляров программного обеспечения, в том числе их обновлению и выполнению работ по разработке и доработке функциональности программного продукта 1С-Битрикс24 Корпоративный порталд Сколково

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию экземпляров программного обеспечения, в том числе их обновлению и выполнению работ по разработке и доработке функциональности программного продукта 1С-Битрикс24 Корпоративный портал

    Начальная цена

    5 284 750,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ежемесячно, по факту оказания услуг/выполнения работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УНИВЕРСИТЕТ 2035
    Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035

    Адрес местонахождения

    121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV

    Классификатор ОКПД2

    62.02.30.000

    Услуги по технической поддержке информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838193/name/6013cf5f207a44.36086660

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию экземпляров программного обеспечения, в том числе их обновлению и выполнению работ по разработке и доработке функциональности программного продукта 1С-Битрикс24 Корпоративный портал"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГПМ ПАРТНЕР
    Запрос предложений № ГП237320
    Т001468 Закупка сертификатов технической поддержки системы Fortinet
    Т001468 Закупка сертификатов технической поддержки системы Fortinet
    594154
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГПМ ПАРТНЕР
    Запрос предложений № ГП213230
    Т001446 Закупка лицензий поддержки Brocade
    Т001446 Закупка лицензий поддержки Brocade
    587076
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГПМ ПАРТНЕР
    Запрос предложений № ГП225698
    Т001463 Закупка продления ПО JetBrains
    Т001463 Закупка продления ПО JetBrains
    592066
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГПМ ПАРТНЕР
    Запрос предложений № ГП225401
    Т001419 Закупка ПО MaxMind
    Т001419 Закупка ПО MaxMind
    591154
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП123863
    2750/16.11.21/КО/Э Оказание услуг по обследованию линейно-кабельных сооружений связи(колодцы связи, кабельные подходы)
    2750/16.11.21/КО/Э Оказание услуг по обследованию линейно-кабельных сооружений связи(колодцы...
    562233
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    679 826
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить