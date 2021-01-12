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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выброса предприятия

    Оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выброса предприятия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851602Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выброса предприятия г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009851602

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выброса предприятия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.12.2020 17:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Раздел_9_извещения_о_закупке__Техническое_задание_.docx

    Раздел_8_извещения_о_закупке__Проект_договора_.docx

    ОЗК_РПЗ_2286.docx

    Протокол_об_итогах_закупки_РПЗ_2286_на_сайт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 495 734-87-13

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.tyuhaj@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Тюхай Александр Максимович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выброса предприятия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 09:00 GMT +312.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851602Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выброса предприятия г. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 09:0012.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009851602Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выброса предприятия г. Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 11:0020.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009851602Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выброса предприятия г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выброса предприятия

    Начальная цена

    46 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением о закупки.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением о закупки.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением о закупки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    71.20.11.190

    Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833148/name/600a8a3b5013a1.44322787

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

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    76 550
    Лоты:
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    Регион:
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