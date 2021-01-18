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    Главная / Торги / Поставка оргтехники и комплектующих для Акционерного общества «Международный аэропорт «Краснодар»

    Поставка оргтехники и комплектующих для Акционерного общества «Международный аэропорт «Краснодар»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 08:0018.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851640Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники и комплектующих для Акционерного общества «Международный аэропорт «Краснодар»350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009851640

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оргтехники и комплектующих для Акционерного общества «Международный аэропорт «Краснодар»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.12.2020 17:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_КР_005419_п.doc

    ЗД_ЗК_КР_оргтехника_ЗИПv4.doc

    Реестр_изменений_МАКр_12.01.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-11-60

    Факс

    Адрес электронной почты

    Y.Chernenko@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Черненко Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оргтехники и комплектующих для Акционерного общества «Международный аэропорт «Краснодар»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 08:00 GMT +318.01.2021 08:0018.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851640Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники и комплектующих для Акционерного общества «Международный аэропорт «Краснодар»350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 08:0018.01.2021 08:0018.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009851640Дата и время вскрытия заявок Поставка оргтехники и комплектующих для Акционерного общества «Международный аэропорт «Краснодар»350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.202115.02.2021 15:0015.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009851640Подведение итогов не позднее Поставка оргтехники и комплектующих для Акционерного общества «Международный аэропорт «Краснодар»350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оргтехники и комплектующих для Акционерного общества «Международный аэропорт «Краснодар»

    Начальная цена

    333 942,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Адрес местонахождения

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/836101/name/60112248d11ff9.80084348

    27.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка оргтехники и комплектующих для Акционерного общества «Международный аэропорт «Краснодар»"

    Кол-во:

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