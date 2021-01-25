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    Главная / Торги / Оказание услуг по актуализации учетной политики РГК и ГРО на 2021 год

    Оказание услуг по актуализации учетной политики РГК и ГРО на 2021 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 09:5925.01.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851776Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по актуализации учетной политики РГК и ГРО на 2021 годСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009851776

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    082/КО/20/25.12.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по актуализации учетной политики РГК и ГРО на 2021 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.12.2020 17:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_82_ЭТП.pdf

    Документация_082_Редакция_1.rar

    Изменения_ЭТП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

    Юридический адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24

    Почтовый адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24

    Контактный телефон

    +7 079 59-17812 доб. 6095917

    Факс

    +7 812 609-52-10

    Адрес электронной почты

    U2900016@mrg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Весна Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по актуализации учетной политики РГК и ГРО на 2021 год

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 14:0029.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009851776Подведение итогов не позднее Оказание услуг по актуализации учетной политики РГК и ГРО на 2021 годСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по актуализации учетной политики РГК и ГРО на 2021 год

    Начальная цена

    1 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

    Адрес местонахождения

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24

    Классификатор ОКПД2

    69.20.29

    Услуги в области бухгалтерского учета прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    69.20

    Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838463/name/6013fc445ae124.78754572

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию"

    Кол-во: 1.00000

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