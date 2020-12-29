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Номер извещения
ГП060614
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа лома черных металлов, образовавшийся в результате проведения планового ремонта вагонов ООО «Трансойл» - январь.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.12.2020 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Почтовый адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Контактный телефон
+7 812 332-22-00
Факс
+7 812 332-22-86
Адрес электронной почты
Sirotin.am@transoil.com
Ф.И.О. контактного лица
Сиротин Александр Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате проведения текущего отцепочного ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар» • образовавшийся в результате капитального ремонта колесных пар.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 08:30 GMT +329.12.2020 08:3029.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060614Дата и время окончания срока приема заявок Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате проведения текущего отцепочного ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар» • образовавшийся в результате капитального ремонта колесных пар. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.01.2021 14:3009.01.2021 14:3009.01.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060614Подведение итогов не позднее Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате проведения текущего отцепочного ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар» • образовавшийся в результате капитального ремонта колесных пар. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.01.202109.01.2021 14:3009.01.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060614Подведение итогов не позднее Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате проведения текущего отцепочного ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар» • образовавшийся в результате капитального ремонта колесных пар. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате проведения текущего отцепочного ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар» • образовавшийся в результате капитального ремонта колесных пар.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Обязательное требование. Продавец оставляет за собой право установить минимальный объём к вывозу от 3 тон.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Трансойл
Все закупки и тендеры Трансойл
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
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Документация лота
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 1
Кол-во: 25
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 65
Кол-во: 160
Кол-во: 190
Кол-во: 30
Кол-во: 80
Кол-во: 25
Кол-во: 26
Кол-во: 125
Кол-во: 80
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 20
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