Продажа лома черных металлов, образовавшийся в результате проведения планового ремонта вагонов ООО «Трансойл» - январь.

Лот 1

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате проведения текущего отцепочного ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар» • образовавшийся в результате капитального ремонта колесных пар.