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    Главная / Торги / № 2352-60-Севастополь-221020-ППСамосвал на "Полуприцеп самосвальный для инертных материалов, овальной формы, г/п 40 тонн, V=30-32 м3, 3-осный, одна подъемная ось, желательно красного цвета, высота ССУ 1220 мм" в количестве 2 ед. для объекта "МиТОК в г. Севастополь".

    № 2352-60-Севастополь-221020-ППСамосвал на "Полуприцеп самосвальный для инертных материалов, овальной формы, г/п 40 тонн, V=30-32 м3, 3-осный, одна подъемная ось, желательно красного цвета, высота ССУ 1220 мм" в количестве 2 ед. для объекта "МиТОК в г. Севастополь".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060612Дата и время окончания срока приема заявок № 2352-60-Севастополь-221020-ППСамосвал на "Полуприцеп самосвальный для инертных материалов, овальной формы, г/п 40 тонн, V=30-32 м3, 3-осный, одна подъемная ось, желательно красного цвета, высота ССУ 1220 мм" в количестве 2 ед. для объекта "МиТОК в г. Севастополь".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060612

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № 2352-60-Севастополь-221020-ППСамосвал на "Полуприцеп самосвальный для инертных материалов, овальной формы, г/п 40 тонн, V=30-32 м3, 3-осный, одна подъемная ось, желательно красного цвета, высота ССУ 1220 мм" в количестве 2 ед. для объекта "МиТОК в г. Севастополь".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 16:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета_участника__для_заполнения_.docx

    КС_2352_60_Севастополь_221020_ППСамосвал.xls

    Обращаю_внимание___.docx

    Пакет_документов_для_проверки_ЮЛ__ИП__УЭБП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 258-94-58

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    r.ilyashenko@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильяшенко Роман Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    № 2352-60-Севастополь-221020-ППСамосвал на "Полуприцеп самосвальный для инертных материалов, овальной формы, г/п 40 тонн, V=30-32 м3, 3-осный, одна подъемная ось, желательно красного цвета, высота ССУ 1220 мм" в количестве 2 ед. для объекта "МиТОК в г. Севастополь".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 15:00 GMT +329.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060612Дата и время окончания срока приема заявок № 2352-60-Севастополь-221020-ППСамосвал на "Полуприцеп самосвальный для инертных материалов, овальной формы, г/п 40 тонн, V=30-32 м3, 3-осный, одна подъемная ось, желательно красного цвета, высота ССУ 1220 мм" в количестве 2 ед. для объекта "МиТОК в г. Севастополь".Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 15:0029.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060612Дата и время вскрытия заявок № 2352-60-Севастополь-221020-ППСамосвал на "Полуприцеп самосвальный для инертных материалов, овальной формы, г/п 40 тонн, V=30-32 м3, 3-осный, одна подъемная ось, желательно красного цвета, высота ССУ 1220 мм" в количестве 2 ед. для объекта "МиТОК в г. Севастополь".Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 15:0015.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060612Подведение итогов не позднее № 2352-60-Севастополь-221020-ППСамосвал на "Полуприцеп самосвальный для инертных материалов, овальной формы, г/п 40 тонн, V=30-32 м3, 3-осный, одна подъемная ось, желательно красного цвета, высота ССУ 1220 мм" в количестве 2 ед. для объекта "МиТОК в г. Севастополь".Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060612Подведение итогов не позднее № 2352-60-Севастополь-221020-ППСамосвал на "Полуприцеп самосвальный для инертных материалов, овальной формы, г/п 40 тонн, V=30-32 м3, 3-осный, одна подъемная ось, желательно красного цвета, высота ССУ 1220 мм" в количестве 2 ед. для объекта "МиТОК в г. Севастополь".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    № 2352-60-Севастополь-221020-ППСамосвал на "Полуприцеп самосвальный для инертных материалов, овальной формы, г/п 40 тонн, V=30-32 м3, 3-осный, одна подъемная ось, желательно красного цвета, высота ССУ 1220 мм" в количестве 2 ед. для объекта "МиТОК в г. Севастополь".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    28.2

    Машины и оборудование общего назначения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "№ 2352-60-Севастополь-221020-ППСамосвал на "Полуприцеп самосвальный "

    Кол-во:

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