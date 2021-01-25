Наименование процедуры Открытое публичное предложение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Имущественный комплекс производственной базы, с правом аренды земельного участка общей площадью 40 000 кв. м. Местонахождение: г. Москва, поселение Сосенское, д. Летово. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) поселение Сосенское, д. Летово

Номер извещения ГП060611

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Предмет договора Имущественный комплекс производственной базы с правом аренды земельного участка общей площадью 40 000 кв. м, Место нахождения имущества: г. Москва, в поселение Сосенское, д. Летово. Весь перечень объектов, входящих в состав имущественного комплекса, указана в информационном сообщении.

Начальная цена 396346000.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 40000000.00

Подавать заявки без использования электронной подписи Торги с ЭП

Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок