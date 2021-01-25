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    Главная / Торги / Аукцион с подачей предложения о цене имущества в открытой форме на повышение цены. Выставляемое на торги имущество: Обыкновенные именные акции АО «РГПЭ» (40 шт., государственный регистрационный номер: 1-01-37711-H, номинальной стоимостью 1000 руб. каждая), составляющие 40% долю в уставном капитале АО «РГПЭ». Продавец: ООО «Газпром энерго»

    Аукцион с подачей предложения о цене имущества в открытой форме на повышение цены. Выставляемое на торги имущество: Обыкновенные именные акции АО «РГПЭ» (40 шт., государственный регистрационный номер: 1-01-37711-H, номинальной стоимостью 1000 руб. каждая), составляющие 40% долю в уставном капитале АО «РГПЭ». Продавец: ООО «Газпром энерго»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 18:0025.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060604Дата и время окончания срока приема заявок Обыкновенные именные акции АО «РГПЭ» (40 шт., государственный регистрационный номер: 1-01-37711-H, номинальной стоимостью 1000 руб. каждая), составляющие 40% долю в уставном капитале АО «РГПЭ»МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион с подачей предложения о цене имущества в открытой форме на повышение цены. Выставляемое на торги имущество: Обыкновенные именные акции АО «РГПЭ» (40 шт., государственный регистрационный номер: 1-01-37711-H, номинальной стоимостью 1000 руб. каждая), составляющие 40% долю в уставном капитале АО «РГПЭ». Продавец: ООО «Газпром энерго»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП060604

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Обыкновенные именные акции АО «РГПЭ» (40 шт., государственный регистрационный номер: 1-01-37711-H, номинальной стоимостью 1000 руб. каждая), составляющие 40% долю в уставном капитале АО «РГПЭ»

    Начальная цена

    510000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    200000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-12-2020 16:36 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ИС_Газпром_энерго_торги_27.01.2020__2_.docx

    Приложение_к_ИС___Проект_договора_КП.docx

    Протокол_Газпром_энерго_торги_27.01.2021.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    207900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Полетаев Павел Павлович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    g.gavrilyuk@adm.energo.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 428-45-60 доб. 54209

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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