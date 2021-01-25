www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Аукцион с подачей предложения о цене имущества в открытой форме на повышение цены. Выставляемое на торги имущество: Обыкновенные именные акции АО «РГПЭ» (40 шт., государственный регистрационный номер: 1-01-37711-H, номинальной стоимостью 1000 руб. каждая), составляющие 40% долю в уставном капитале АО «РГПЭ». Продавец: ООО «Газпром энерго»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с извещением
Номер извещения
ГП060604
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Обыкновенные именные акции АО «РГПЭ» (40 шт., государственный регистрационный номер: 1-01-37711-H, номинальной стоимостью 1000 руб. каждая), составляющие 40% долю в уставном капитале АО «РГПЭ»
Начальная цена
510000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
200000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-12-2020 16:36 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
207900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Полетаев Павел Павлович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
g.gavrilyuk@adm.energo.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 428-45-60 доб. 54209
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.