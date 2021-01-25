Аукцион с подачей предложения о цене имущества в открытой форме на повышение цены. Выставляемое на торги имущество: Обыкновенные именные акции АО «РГПЭ» (40 шт., государственный регистрационный номер: 1-01-37711-H, номинальной стоимостью 1000 руб. каждая), составляющие 40% долю в уставном капитале АО «РГПЭ». Продавец: ООО «Газпром энерго»

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