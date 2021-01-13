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Номер извещения
ГП060607
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№ 2351-60-Севастополь-221020-Трал на "Низкорамный трал г/п 35-50 тонн, пневмоподвеска, 3-осный, 1 ось подруливающая, высота 0,5м, раздвижной, передний заезд, высота ССУ 1220 мм" в количестве 1 ед. для объекта "МиТОК в г. Севастополь".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.12.2020 16:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 258-94-58
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
r.ilyashenko@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Ильяшенко Роман Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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№ 2351-60-Севастополь-221020-Трал на "Низкорамный трал г/п 35-50 тонн, пневмоподвеска, 3-осный, 1 ось подруливающая, высота 0,5м, раздвижной, передний заезд, высота ССУ 1220 мм" в количестве 1 ед. для объекта "МиТОК в г. Севастополь".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 15:00 GMT +313.01.2021 15:0013.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060607Дата и время окончания срока приема заявок № 2351-60-Севастополь-221020-Трал на "Низкорамный трал г/п 35-50 тонн, пневмоподвеска, 3-осный, 1 ось подруливающая, высота 0,5м, раздвижной, передний заезд, высота ССУ 1220 мм" в количестве 1 ед. для объекта "МиТОК в г. Севастополь". Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 15:0013.01.2021 15:0013.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060607Дата и время вскрытия заявок № 2351-60-Севастополь-221020-Трал на "Низкорамный трал г/п 35-50 тонн, пневмоподвеска, 3-осный, 1 ось подруливающая, высота 0,5м, раздвижной, передний заезд, высота ССУ 1220 мм" в количестве 1 ед. для объекта "МиТОК в г. Севастополь". Москва
Подведение итогов не позднее
11.02.2021 15:0011.02.2021 15:0011.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060607Подведение итогов не позднее № 2351-60-Севастополь-221020-Трал на "Низкорамный трал г/п 35-50 тонн, пневмоподвеска, 3-осный, 1 ось подруливающая, высота 0,5м, раздвижной, передний заезд, высота ССУ 1220 мм" в количестве 1 ед. для объекта "МиТОК в г. Севастополь". Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
11.02.202111.02.2021 15:0011.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060607Подведение итогов не позднее № 2351-60-Севастополь-221020-Трал на "Низкорамный трал г/п 35-50 тонн, пневмоподвеска, 3-осный, 1 ось подруливающая, высота 0,5м, раздвижной, передний заезд, высота ССУ 1220 мм" в количестве 1 ед. для объекта "МиТОК в г. Севастополь". Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ 2351-60-Севастополь-221020-Трал на "Низкорамный трал г/п 35-50 тонн, пневмоподвеска, 3-осный, 1 ось подруливающая, высота 0,5м, раздвижной, передний заезд, высота ССУ 1220 мм" в количестве 1 ед. для объекта "МиТОК в г. Севастополь".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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