№ 2351-60-Севастополь-221020-Трал на "Низкорамный трал г/п 35-50 тонн, пневмоподвеска, 3-осный, 1 ось подруливающая, высота 0,5м, раздвижной, передний заезд, высота ССУ 1220 мм" в количестве 1 ед. для объекта "МиТОК в г. Севастополь".

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП060607 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки № 2351-60-Севастополь-221020-Трал на "Низкорамный трал г/п 35-50 тонн, пневмоподвеска, 3-осный, 1 ось подруливающая, высота 0,5м, раздвижной, передний заезд, высота ССУ 1220 мм" в количестве 1 ед. для объекта "МиТОК в г. Севастополь". Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ

Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ Юридический адрес 123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10 Почтовый адрес 123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10 Контактный телефон +7 495 258-94-58 Факс +7 495 332-59-90 Адрес электронной почты r.ilyashenko@stroytransgaz.com Ф.И.О. контактного лица Ильяшенко Роман Александрович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru