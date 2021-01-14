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    Главная / Торги / Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на приобретение приспособлений торговой марки «ISCAR» или эквивалент для вертикально-фрезерного станка «ОЦ Mikron VCP 600»

    Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на приобретение приспособлений торговой марки «ISCAR» или эквивалент для вертикально-фрезерного станка «ОЦ Mikron VCP 600»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 08:0014.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851276Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение приспособлений торговой марки "ISCAR" или эквивалент для вертикально-фрезерного ОЦ Mikron VCP 600 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009851276

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    322о

    Наименование закупки

    Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на приобретение приспособлений торговой марки «ISCAR» или эквивалент для вертикально-фрезерного станка «ОЦ Mikron VCP 600»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 16:24

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Карточка_Поставщика.xls

    Проект_договора.docx

    Извещение.doc

    протокол_322о_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАТЕП
    Все закупки и тендеры АО РАТЕП

    Юридический адрес

    142205, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СЕРПУХОВ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 11,

    Почтовый адрес

    142205, Российская Федерация, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11

    Контактный телефон

    +7 496 778-64-57

    Факс

    +7 496 778-63-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ratep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    О. О. З.

    Место рассмотрения предложений

    142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.11

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение приспособлений торговой марки "ISCAR" или эквивалент для вертикально-фрезерного ОЦ Mikron VCP 600

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 23:5921.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009851276Подведение итогов не позднее Приобретение приспособлений торговой марки "ISCAR" или эквивалент для вертикально-фрезерного ОЦ Mikron VCP 600 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение приспособлений торговой марки "ISCAR" или эквивалент для вертикально-фрезерного ОЦ Mikron VCP 600

    Начальная цена

    1 040 788,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    51 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки товара 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия и сроки поставки товара Продавец обязан самостоятельно, своим транспортом осуществить доставку товара на склад Заказчика. Продавец не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой даты доставки товара, обязан известить Заказчика об отправке товара, а также сообщить Заказчику необходимые для оформления пропуска на территорию Заказчика данные работников Продавец: (Ф.И.О., паспортные данные, марку и государственный номер транспортного средства), с соблюдением (учетом) требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», посредством факсимильной, телеграфной или электронной связи. Передача товара частями (партиями) не допускается. Товар считается переданным Продавцом Заказчику только после подписания Сторонами двустороннего Акта приёма-передачи Товара и сопроводительных документов (товарной накладной ТОРГ-12, универсального передаточного документа). Форма Акта приёма-передачи Товара указана в Приложении № 2 проекта договора. Товар и все документы, указанные в п. 1.5. проекта договора, на время приемки Товара, принимаются Заказчиком по Акту приёмки Товара и документов на ответственное хранение. Форма Акта приёмки Товара и документов на ответственное хранение указана в Приложении № 3 к настоящему договору. Ответственное хранение Товара и документов, в период приемки Товара осуществляется Заказчиком на безвозмездной основе. Действие Акта приемки Товара и документов на ответственное хранение заканчивается в день, предшествующий дню подписания Сторонами двустороннего Акта приёма-передачи Товара, а в случае предусмотренном п.4.3. проекта договора в день вывоза Товара и документов со склада Заказчика. Доставка должна осуществляться в рабочий день (пн.-пт.) с 9:00 часов до 16:00 часов по московскому времени, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 часов. Срок передачи товара: Передача товара производится в течение 10 (десяти) рабочих недель с момента 50 процентной предоплаты. Форма, сроки, и порядок оплаты товара Предоплата по настоящему договору в размере 50 процентов производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора электронной подписью на электронной площадке, а так же дополнительного соглашения указанного в настоящем пункте. Окончательная оплата в размере 50 процентов производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня со дня приёмки товара Покупателем по качеству и количеству и подписания сторонами двустороннего Акта приема-передачи товара. Оплата может быть произведена с отдельного счета Заказчика. Реквизиты отдельного счета, идентификатор государственного контракта будут указаны в дополнительном соглашении, которое подписывается Сторонами после заключения настоящего договора на электронной площадке (условия оформления, сроки подписания и порядок передачи дополнительного соглашения прописаны в проекте договора).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАТЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РАТЕП
    Все закупки и тендеры АО РАТЕП

    Адрес местонахождения

    142205, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СЕРПУХОВ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 11,

    142205, Российская Федерация, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    28.49.23.190

    Приспособления специальные для станков прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    47

    Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833031/name/600a74494fbcc8.55882307

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами"

    Кол-во: 51.00000

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