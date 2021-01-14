Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия и сроки поставки товара Продавец обязан самостоятельно, своим транспортом осуществить доставку товара на склад Заказчика. Продавец не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой даты доставки товара, обязан известить Заказчика об отправке товара, а также сообщить Заказчику необходимые для оформления пропуска на территорию Заказчика данные работников Продавец: (Ф.И.О., паспортные данные, марку и государственный номер транспортного средства), с соблюдением (учетом) требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», посредством факсимильной, телеграфной или электронной связи. Передача товара частями (партиями) не допускается. Товар считается переданным Продавцом Заказчику только после подписания Сторонами двустороннего Акта приёма-передачи Товара и сопроводительных документов (товарной накладной ТОРГ-12, универсального передаточного документа). Форма Акта приёма-передачи Товара указана в Приложении № 2 проекта договора. Товар и все документы, указанные в п. 1.5. проекта договора, на время приемки Товара, принимаются Заказчиком по Акту приёмки Товара и документов на ответственное хранение. Форма Акта приёмки Товара и документов на ответственное хранение указана в Приложении № 3 к настоящему договору. Ответственное хранение Товара и документов, в период приемки Товара осуществляется Заказчиком на безвозмездной основе. Действие Акта приемки Товара и документов на ответственное хранение заканчивается в день, предшествующий дню подписания Сторонами двустороннего Акта приёма-передачи Товара, а в случае предусмотренном п.4.3. проекта договора в день вывоза Товара и документов со склада Заказчика. Доставка должна осуществляться в рабочий день (пн.-пт.) с 9:00 часов до 16:00 часов по московскому времени, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 часов. Срок передачи товара: Передача товара производится в течение 10 (десяти) рабочих недель с момента 50 процентной предоплаты. Форма, сроки, и порядок оплаты товара Предоплата по настоящему договору в размере 50 процентов производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора электронной подписью на электронной площадке, а так же дополнительного соглашения указанного в настоящем пункте. Окончательная оплата в размере 50 процентов производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня со дня приёмки товара Покупателем по качеству и количеству и подписания сторонами двустороннего Акта приема-передачи товара. Оплата может быть произведена с отдельного счета Заказчика. Реквизиты отдельного счета, идентификатор государственного контракта будут указаны в дополнительном соглашении, которое подписывается Сторонами после заключения настоящего договора на электронной площадке (условия оформления, сроки подписания и порядок передачи дополнительного соглашения прописаны в проекте договора).