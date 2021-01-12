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Номер извещения
32009851216
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ведущей бурильной трубы для строительства скважины Канандинская № 27
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
25.12.2020 16:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,
Почтовый адрес
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38
Контактный телефон
+7 3452 53-25-96 доб. 2330
Факс
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Адрес электронной почты
MorozOI@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мороз Оксана Игоревна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
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Поставка ведущей бурильной трубы для строительства скважины Канандинская № 27
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 21:00 GMT +312.01.2021 21:0012.01.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851216Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ведущей бурильной трубы для строительства скважины Канандинская № 27Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 21:0012.01.2021 21:0012.01.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009851216Дата и время вскрытия заявок Поставка ведущей бурильной трубы для строительства скважины Канандинская № 27Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ведущей бурильной трубы для строительства скважины Канандинская № 27
Начальная цена
3 160 025,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПЦ НЕДРА
Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА
Адрес местонахождения
150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38
24.20.12.130
24.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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