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    Главная / Торги / Оказание услуг «Расчет и сопровождение тарифа на передачу электроэнергии»

    Оказание услуг «Расчет и сопровождение тарифа на передачу электроэнергии»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851184Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг «Расчет и сопровождение тарифа на передачу электроэнергии» КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009851184

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг «Расчет и сопровождение тарифа на передачу электроэнергии»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    25.12.2020 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Вопрос___4_Расчет_тарифа.pdf

    ТЗД.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    m.demchishina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демчишина Мария Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг «Расчет и сопровождение тарифа на передачу электроэнергии»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.01.2021 12:00 GMT +325.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851184Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг «Расчет и сопровождение тарифа на передачу электроэнергии» Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009851184Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг «Расчет и сопровождение тарифа на передачу электроэнергии» Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    25.03.2021 12:0025.03.2021 12:0025.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009851184Подведение итогов не позднее Оказание услуг «Расчет и сопровождение тарифа на передачу электроэнергии» Краснодар

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    25.03.202125.03.2021 12:0025.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009851184Подведение итогов не позднее Оказание услуг «Расчет и сопровождение тарифа на передачу электроэнергии» Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг «Расчет и сопровождение тарифа на передачу электроэнергии»

    Начальная цена

    2 104 828,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    74

    Услуги профессиональные, научные и технические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    74

    Деятельность профессиональная научная и техническая прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/845381/name/60223f8fea9293.05856811

    09.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность профессиональная научная и техническая прочая"

    Кол-во:

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