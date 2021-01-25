www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009851184
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг «Расчет и сопровождение тарифа на передачу электроэнергии»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
25.12.2020 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
m.demchishina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демчишина Мария Михайловна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг «Расчет и сопровождение тарифа на передачу электроэнергии»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.01.2021 12:00 GMT +325.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851184Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг «Расчет и сопровождение тарифа на передачу электроэнергии» Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009851184Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг «Расчет и сопровождение тарифа на передачу электроэнергии» Краснодар
Подведение итогов не позднее
25.03.2021 12:0025.03.2021 12:0025.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009851184Подведение итогов не позднее Оказание услуг «Расчет и сопровождение тарифа на передачу электроэнергии» Краснодар
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг «Расчет и сопровождение тарифа на передачу электроэнергии»
Начальная цена
2 104 828,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
74
74
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.