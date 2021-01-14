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    Главная / Торги / Инструмент металлорежущий торговой марки Guhring или эквивалент

    Инструмент металлорежущий торговой марки Guhring или эквивалент

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851031Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент металлорежущий торговой марки Guhring или эквивалент 249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009851031

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    342

    Наименование закупки

    Инструмент металлорежущий торговой марки Guhring или эквивалент

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 16:02

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Извещение__342.docx

    Протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 48442 5-00-48

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    spzakupki861@spzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ливенцев Владимир Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Инструмент металлорежущий торговой марки Guhring или эквивалент

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 15:0018.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009851031Подведение итогов не позднее Инструмент металлорежущий торговой марки Guhring или эквивалент 249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструмент металлорежущий торговой марки Guhring или эквивалент

    Начальная цена

    531 843,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения о закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупке.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829678/name/60059294e5e8a6.26213791

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

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