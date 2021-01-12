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    Главная / Торги / Сода кальцинированная

    Сода кальцинированная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 15:0012.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060601Дата и время окончания срока приема заявок Сода кальцинированнаяЛенинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060601

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сода кальцинированная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 16:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_на_соду_кальцинированную.doc

    Договор_на_соду_2021.doc

    система_контроля.docx

    соглашение_по_ЭДО.docx

    Спецификация_к_договору_на_соду.doc

    ТЗ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-15-04

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    irina.semyannikova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Семянникова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сода кальцинированная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 15:00 GMT +312.01.2021 15:0012.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060601Дата и время окончания срока приема заявок Сода кальцинированнаяЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 15:0012.01.2021 15:0012.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060601Дата и время вскрытия заявок Сода кальцинированнаяЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    27.01.2021 16:0027.01.2021 16:0027.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060601Подведение итогов не позднее Сода кальцинированнаяЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.01.202127.01.2021 16:0027.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060601Подведение итогов не позднее Сода кальцинированнаяЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сода кальцинированная

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    20.13.43.111

    Сода кальцинированная техническая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор_на_соду_2021.doc

    11.01.2021

    система_контроля.docx

    11.01.2021

    соглашение_по_ЭДО.docx

    11.01.2021

    Спецификация_к_договору_на_соду.doc

    11.01.2021

    ТЗ.pdf

    11.01.2021

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_на_соду_кальцинированную.doc

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "сода кальцинированная"

    Кол-во: 450000

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Архангельская область
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