www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП060601
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сода кальцинированная
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.12.2020 16:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-15-04
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
irina.semyannikova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Семянникова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сода кальцинированная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 15:00 GMT +312.01.2021 15:0012.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060601Дата и время окончания срока приема заявок Сода кальцинированнаяЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 15:0012.01.2021 15:0012.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060601Дата и время вскрытия заявок Сода кальцинированнаяЛенинский район
Подведение итогов не позднее
27.01.2021 16:0027.01.2021 16:0027.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060601Подведение итогов не позднее Сода кальцинированнаяЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сода кальцинированная
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
20.13.43.111
Документация лота
Кол-во: 450000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.