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    Главная / Торги / Поставка запасных частей,оборудования, аксессуаров МТЗ

    Поставка запасных частей,оборудования, аксессуаров МТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 11:5915.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851104Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей,оборудования, аксессуаров МТЗг. Рыбинск/район РыбинскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009851104

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей,оборудования, аксессуаров МТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 16:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    Техническое_задание_59_2020.docx

    Извещение_59_2020.docx

    Документация_59_2020.docx

    Проект_договора.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Рыбинскгазсервис
    Все закупки и тендеры Рыбинскгазсервис

    Юридический адрес

    152905, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск/район Рыбинский, Революции пр., 3

    Почтовый адрес

    152905, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск/район Рыбинский, Революции пр., 3

    Контактный телефон

    +7 910 978-23-40

    Факс

    +7 4855 29-06-40

    Адрес электронной почты

    sharov@oaorgs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Базин Алексей Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    г. Рыбинск/район Рыбинский

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей,оборудования, аксессуаров МТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 11:59 GMT +315.01.2021 11:5915.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851104Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей,оборудования, аксессуаров МТЗг. Рыбинск/район Рыбинский

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009851104Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей,оборудования, аксессуаров МТЗг. Рыбинск/район Рыбинский

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 16:0018.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009851104Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей,оборудования, аксессуаров МТЗг. Рыбинск/район Рыбинский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009851104Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей,оборудования, аксессуаров МТЗг. Рыбинск/район Рыбинский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей,оборудования, аксессуаров МТЗ

    Начальная цена

    249 999,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Рыбинскгазсервис
    Все закупки и тендеры Рыбинскгазсервис

    Адрес местонахождения

    152905, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск/район Рыбинский, Революции пр., 3

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32.3

    Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 35.00000

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