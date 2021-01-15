Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка кабель-каналов ККР-5-40-1

    Закупка кабель-каналов ККР-5-40-1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850922Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабель-каналов ККР-5-40-1 г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009850922

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кабель-каналов ККР-5-40-1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.12.2020 15:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    __3_Техническое_задание.docx

    __2_Проект_договора.docx

    __1_Извещение_ЗКЭФ_без_СМСП.docx

    __3_Техническое_задание.docx

    __1_Извещение_ЗКЭФ_без_СМСП.docx

    __4_Расчет_НМЦД.PDF

    Протокол_итоговый__поставка_кабель_каналов_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Юридический адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Почтовый адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 495 675-48-43

    Факс

    +7 495 675-01-74

    Адрес электронной почты

    zakupki@corpkometa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Изморин Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кабель-каналов ККР-5-40-1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 09:00 GMT +315.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850922Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабель-каналов ККР-5-40-1 г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 09:0015.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009850922Дата и время вскрытия заявок Закупка кабель-каналов ККР-5-40-1 г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 14:0020.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850922Подведение итогов не позднее Закупка кабель-каналов ККР-5-40-1 г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кабель-каналов ККР-5-40-1

    Начальная цена

    1 105 738,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832493/name/60096eefb61da7.40346941

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО НИИ КП
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211074643
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц830
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц830
    592390
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 43924,63 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    8 784 927
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО НИИ КП
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211073586
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц830
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц830
    592365
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    732 077
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО НИИ КП
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211064158
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия ЗИП-Г
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия ЗИП-Г
    591110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    226 041
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО НИИ КП
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211063850
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц821
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц821
    591068
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    950 891
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО НИИ КП
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211063365
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц821
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц821
    591009
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    512 337
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО «Авиакомпания «Россия»
    Конкурентный отбор (АКР) № 32211054077
    Поставка контейнеров стандарта «Атлас»
    Поставка контейнеров стандарта «Атлас»
    589499
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (АКР)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    102 666
    $
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП904133
    Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК «Инаглинский»
    Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК...
    222362
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.04.2019 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АКС
    Конкурс № 32110213099
    Проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на Поставку Люков для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Амурские коммунальные системы» на 2021 г. (АмКС-063-21).
    Проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на Поставку...
    475768
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.05.2021 09:00(GMT+03:00)
    1 994 910
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить