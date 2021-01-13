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    Главная / Торги / Поставка средств измерений и принадлежностей к ним

    Поставка средств измерений и принадлежностей к ним

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850916Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств измерений и принадлежностей к нимНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009850916

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка средств измерений и принадлежностей к ним

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 15:52

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_договора.pdf

    МСП_СЗГ_ОФ_ЗК___Извещение.docx

    Техническое_задание.pdf

    МСП_СЗГ_ОФ_ЗК___Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Нижегородский завод 70-летия Победы
    Все закупки и тендеры АО НЗ 70-летия Победы

    Юридический адрес

    603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21

    Почтовый адрес

    603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21

    Контактный телефон

    +7 831 249-88-57

    Факс

    +7 831 233-03-70

    Адрес электронной почты

    tender70let@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Басова Екатерина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств измерений и принадлежностей к ним

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 14:0025.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850916Подведение итогов не позднее Поставка средств измерений и принадлежностей к нимНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств измерений и принадлежностей к ним

    Начальная цена

    15 434,48

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с разделом «Техническое задание» и разделом «Проект договора» документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Акционерное общество «Нижегородский завод 70-летия Победы» (АО «НЗ 70-летия Победы») (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о закупке и проекту договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НЗ 70-летия Победы
    Все закупки и тендеры АО НЗ 70-летия Победы

    Адрес местонахождения

    603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21

    Классификатор ОКПД2

    26.51.43.137

    Указатели, измерители и индикаторы щитовые аналоговые

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОКПД2: 26.51.33.134, 26.51.33.190, 26.51.33.192"

    Кол-во: 10.00000

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