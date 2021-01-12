Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / № 272/78/2021 на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции системы ГВС котельной по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Любимая, д. 20, лит. В

    № 272/78/2021 на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции системы ГВС котельной по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Любимая, д. 20, лит. В

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850825Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции системы ГВС котельной по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Любимая, д. 20, лит. В 272/78/2021Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009850825

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № 272/78/2021 на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции системы ГВС котельной по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Любимая, д. 20, лит. В

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 15:45

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

    Юридический адрес

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708

    Почтовый адрес

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8

    Контактный телефон

    +7 812 334-50-60 доб. 5280

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    GorshkovaOA@ptenergo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горшкова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по реконструкции системы ГВС котельной по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Любимая, д. 20, лит. В 272/78/2021

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 16:3021.01.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850825Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции системы ГВС котельной по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Любимая, д. 20, лит. В 272/78/2021Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по реконструкции системы ГВС котельной по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Любимая, д. 20, лит. В 272/78/2021

    Начальная цена

    5 992 692,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8

    Классификатор ОКПД2

    43.22.11.110

    Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832695/name/600987a48cc3e1.40651510

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211065962
    МИ №45/МИ - Выполнение строительно-монтажных работ по подключению к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства: «Торговый центр с предприятием общественного питания», расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, в районе Ленинградского шоссе, ул. Панфилова, пр. проезд № 6010 Куркинского шоссе и МКАД для нужд Химкинский филиал ООО "ТСК Мосэнерго" (002-ИП-2022-ХФ-УКС-ВП)
    МИ №45/МИ - Выполнение строительно-монтажных работ по подключению к сетям теплоснабжения...
    591395
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 625 803
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211065912
    МИ №46/МИ - СМР по подключению объекта капитального строительства «Жилые дома переменной этажности с встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже, подземной двухуровневой автостоянкой и физкультурно-оздоровительным комплексом на ул. Молодежная, в районе ЦРБ в городском округе Химки МО», расположенного по адресам: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, напротив домов №6 и №8 и Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, в районе ЦРБ для нужд Химкинский филиал ООО "ТСК Мосэнерго" (006-ИП-2022-ХФ-УКС-ВП)
    МИ №46/МИ - СМР по подключению объекта капитального строительства «Жилые дома переменной...
    591390
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 550 805
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211065766
    МИ №42/МИ - Выполнение строительно-монтажных работ по подключению объекта капитального строительства «Гостинично-торгово-развлекательного комплекса многоцелевого профиля», расположенного по адресу: Московская область, г.о. Химки, пересечение ул. Строителей и ул. Молодежная для нужд Химкинский филиал ООО "ТСК Мосэнерго" (012-ИП-2022-ХФ-УКС-ВП)
    МИ №42/МИ - Выполнение строительно-монтажных работ по подключению объекта капитального...
    591363
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 171 615
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить