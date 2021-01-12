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Номер извещения
32009850825
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№ 272/78/2021 на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции системы ГВС котельной по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Любимая, д. 20, лит. В
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
25.12.2020 15:45
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
Почтовый адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Контактный телефон
+7 812 334-50-60 доб. 5280
Факс
--
Адрес электронной почты
GorshkovaOA@ptenergo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горшкова Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по реконструкции системы ГВС котельной по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Любимая, д. 20, лит. В 272/78/2021
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по реконструкции системы ГВС котельной по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Любимая, д. 20, лит. В 272/78/2021
Начальная цена
5 992 692,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
43.22.11.110
43.22
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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