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Номер извещения
32009850824
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по повышению квалификации специалистов, выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 152/78/2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.12.2020 15:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
Почтовый адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Контактный телефон
+7 812 334-50-60 доб. 5115
Факс
--
Адрес электронной почты
PuliaevskaiaVL@ptenergo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пуляевская Виолетта Лаврентьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по повышению квалификации специалистов, выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 152/78/2021
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2021 10:00 GMT +322.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850824Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по повышению квалификации специалистов, выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 152/78/2021Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
22.01.2021 10:0022.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009850824Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по повышению квалификации специалистов, выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 152/78/2021Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
28.01.2021 16:0028.01.2021 16:0028.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850824Подведение итогов не позднее Оказание услуг по повышению квалификации специалистов, выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 152/78/2021Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.01.202128.01.2021 16:0028.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850824Подведение итогов не позднее Оказание услуг по повышению квалификации специалистов, выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 152/78/2021Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по повышению квалификации специалистов, выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 152/78/2021
Начальная цена
75 960,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации) - 3 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
85.42.19.900
85.42
Документация лота
Кол-во: 3.00000
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