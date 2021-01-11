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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации и проведению культурно-развлекательной программы (Крещение) на площадках филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Оказание услуг по организации и проведению культурно-развлекательной программы (Крещение) на площадках филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850909Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации и проведению культурно-развлекательной программы (Крещение) на площадках филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009850909

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    682/МКК-20

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации и проведению культурно-развлекательной программы (Крещение) на площадках филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 15:51

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ТЗ_Крещение.docx

    Проект_договора_Крещение.docx

    Форма_7.xls

    Документация_682_ЗК_СМП.doc

    протокол__006_2_2021_МКК_от_14.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации и проведению культурно-развлекательной программы (Крещение) на площадках филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850909Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации и проведению культурно-развлекательной программы (Крещение) на площадках филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации и проведению культурно-развлекательной программы (Крещение) на площадках филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Начальная цена

    477 333,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    93.29.29

    Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    93.29

    Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827158/name/5ffffc0fa2e099.53215409

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по организации и проведению культурно-развлекательной программы (Крещение) на площадках филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб""

    Кол-во: 1.00

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