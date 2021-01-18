Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Комплексное обустройство для организации последующей эксплуатации на платной основе дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777 – км 933 в Ростовской области. Освещение. Участок 2» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)