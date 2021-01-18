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    Главная / Торги / на право заключения договора на выполнения работ по ремонту асфальтобетонных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта Шереметьево

    на право заключения договора на выполнения работ по ремонту асфальтобетонных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта Шереметьево

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850672Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта ШереметьевоХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009850672

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на выполнения работ по ремонту асфальтобетонных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта Шереметьево

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 15:30

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_829_от_03.02.2021_г._Часть_3_.docx

    Приложение___1_к_Договору_Общие_условия.docx

    Документация.docx

    Приложение__2_к_Техническому_заданию_заявка_на_ремонт_искусственных_покрытий.pdf

    Приложение__3_к_Договору_Предварительный_расчет_стоимости.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 926 015-19-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Номинат Елена Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта Шереметьево

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.02.202103.02.2021 09:3003.02.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850672Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта ШереметьевоХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта Шереметьево

    Начальная цена

    85 130 784,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с процедурной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/845536/name/60226020daf9b8.92484687

    09.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей"

    Кол-во: 1.00000

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