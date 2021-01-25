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Номер извещения
32009850759
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-386 Поставка оборудования электропитания
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Дата публикации
25.12.2020 15:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 561-07-45
Факс
--
Адрес электронной почты
Dinar.Garayev@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гараев Динар Газинурович
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Системы электропитания напряжением 60В, мощностью 3-30кВт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.01.2021 09:00 GMT +325.01.2021 09:0025.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850759Дата и время окончания срока приема заявок Системы электропитания напряжением 60В, мощностью 3-30кВтКазань
Дата и время вскрытия заявок
25.01.2021 09:0025.01.2021 09:0025.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009850759Дата и время вскрытия заявок Системы электропитания напряжением 60В, мощностью 3-30кВтКазань
Подведение итогов не позднее
28.01.2021 10:0028.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850759Подведение итогов не позднее Системы электропитания напряжением 60В, мощностью 3-30кВтКазань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Системы электропитания напряжением 60В, мощностью 3-30кВт
Начальная цена
35 730,76
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением № 2 Документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
27.90.1
27.90
Документация лота
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Выпрямительный модуль Minipack
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.01.2021 09:00 GMT +325.01.2021 09:0025.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850759Дата и время окончания срока приема заявок Выпрямительный модуль Minipack Казань
Дата и время вскрытия заявок
25.01.2021 09:0025.01.2021 09:0025.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009850759Дата и время вскрытия заявок Выпрямительный модуль Minipack Казань
Подведение итогов не позднее
28.01.2021 10:0028.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850759Подведение итогов не позднее Выпрямительный модуль Minipack Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выпрямительный модуль Minipack
Начальная цена
3 180,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением № 2 Документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
27.90.1
27.90
Документация лота
Кол-во: 10.00000
Системы электропитания Flatpack
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.01.2021 09:00 GMT +325.01.2021 09:0025.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850759Дата и время окончания срока приема заявок Системы электропитания FlatpackКазань
Дата и время вскрытия заявок
25.01.2021 09:0025.01.2021 09:0025.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009850759Дата и время вскрытия заявок Системы электропитания FlatpackКазань
Подведение итогов не позднее
28.01.2021 10:0028.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850759Подведение итогов не позднее Системы электропитания FlatpackКазань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Системы электропитания Flatpack
Начальная цена
110 663,82
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением № 2 Документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
27.90.1
27.90
Документация лота
Кол-во: 51
Кол-во: 48
Кол-во: 9
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