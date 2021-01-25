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    Главная / Торги / СП-386 Поставка оборудования электропитания

    СП-386 Поставка оборудования электропитания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 09:0025.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850759Дата и время окончания срока приема заявок Системы электропитания напряжением 60В, мощностью 3-30кВтКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009850759

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СП-386

    Наименование закупки

    СП-386 Поставка оборудования электропитания

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Дата публикации

    25.12.2020 15:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    30_СП_386_Поставка_оборудования_электропитания_32009850759.pdf

    30_СП_386_Поставка_оборудования_электропитания_32009850759.pdf

    30_СП_386_Поставка_оборудования_электропитания_32009850759.pdf

    Извещение_о_продлении.pdf

    Договор_поставки__1.doc

    3_Инфокарта_15_12.docx

    ОСНОВНОЙ_ТТК_Сопоставление_КП_Системы_электропитания.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 561-07-45

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Dinar.Garayev@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гараев Динар Газинурович

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Системы электропитания напряжением 60В, мощностью 3-30кВт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.01.2021 09:00 GMT +325.01.2021 09:0025.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850759Дата и время окончания срока приема заявок Системы электропитания напряжением 60В, мощностью 3-30кВтКазань

    Дата и время вскрытия заявок

    25.01.2021 09:0025.01.2021 09:0025.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009850759Дата и время вскрытия заявок Системы электропитания напряжением 60В, мощностью 3-30кВтКазань

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2021 10:0028.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850759Подведение итогов не позднее Системы электропитания напряжением 60В, мощностью 3-30кВтКазань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850759Подведение итогов не позднее Системы электропитания напряжением 60В, мощностью 3-30кВтКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Системы электропитания напряжением 60В, мощностью 3-30кВт

    Начальная цена

    35 730,76

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложением № 2 Документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 15 рабочих дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    27.90.1

    Оборудование электрическое прочее и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839669/name/6017e50f9c7b74.51442389

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система электропитания мощностью не менее 3кВт"

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "Система электропитания мощностью не менее 30кВт"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Выпрямительный модуль Minipack

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.01.2021 09:00 GMT +325.01.2021 09:0025.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850759Дата и время окончания срока приема заявок Выпрямительный модуль Minipack Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    25.01.2021 09:0025.01.2021 09:0025.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009850759Дата и время вскрытия заявок Выпрямительный модуль Minipack Казань

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2021 10:0028.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850759Подведение итогов не позднее Выпрямительный модуль Minipack Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850759Подведение итогов не позднее Выпрямительный модуль Minipack Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выпрямительный модуль Minipack

    Начальная цена

    3 180,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложением № 2 Документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 15 рабочих дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    27.90.1

    Оборудование электрическое прочее и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839675/name/6017e55f01bbf6.90242188

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выпрямительный модуль Minipack 60В/800Вт"

    Кол-во: 10.00000

    Лот 3

    Системы электропитания Flatpack

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.01.2021 09:00 GMT +325.01.2021 09:0025.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850759Дата и время окончания срока приема заявок Системы электропитания FlatpackКазань

    Дата и время вскрытия заявок

    25.01.2021 09:0025.01.2021 09:0025.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009850759Дата и время вскрытия заявок Системы электропитания FlatpackКазань

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2021 10:0028.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850759Подведение итогов не позднее Системы электропитания FlatpackКазань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850759Подведение итогов не позднее Системы электропитания FlatpackКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Системы электропитания Flatpack

    Начальная цена

    110 663,82

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложением № 2 Документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 15 рабочих дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    27.90.1

    Оборудование электрическое прочее и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839678/name/6017e5b514ca79.22781440

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электропитающая установка FlatPack2 48V 8kW (или эквивалент)"

    Кол-во: 51

    "Позиция 2"

    "Выпрямительный модуль FlatPack 2 48V 2000W"

    Кол-во: 48

    "Позиция 3"

    "Управляющий модуль – контроллер для ЭПУ FlatPack 2"

    Кол-во: 9

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