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Номер извещения
32009850593
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по охране объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Литвинова, 385
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
25.12.2020 15:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-97-39
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федяева Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по охране объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Литвинова, 385
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.02.202102.02.2021 15:3002.02.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850593Подведение итогов не позднее Оказание услуг по охране объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Литвинова, 385 443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по охране объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Литвинова, 385
Начальная цена
700 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
80.10.12.000
80.10
Документация лота
Кол-во: 10969.00000
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