Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора купли-продажи мусоровоза с боковой загрузкой

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия и сроки поставки товара Условия передачи товара: Продавец не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой даты доставки товара обязан известить Заказчика об отправке товара, а также сообщить Заказчику необходимые для оформления пропуска на территорию Заказчика данные работников Продавца (Ф.И.О., паспортные данные, марку и государственный номер транспортного средства), с соблюдением (учетом) требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», посредством факсимильной, телеграфной или электронной связи. Товар считается переданным Продавцом Заказчику только после подписания сторонами двустороннего акта приема-передачи товара Продавцом Заказчику. Продавец передает Заказчику вместе с товаром комплект документов: паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации, сервисную книжку и иную техническую документацию необходимую для его эксплуатации. Товар должен сопровождаться сертификатами соответствия и (или) иной обязательной документацией для данного вида товаров в соответствии с действующим законодательством РФ. Срок передачи: В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания договора с помощью электронной подписи (ЭП) на электронной площадке. Форма, сроки, и порядок оплаты товара Безналичным платежом на основании выставленного счета. Авансовый платеж в размере 50% от цены договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора электронной подписью (ЭП) на электронной площадке. Окончательный расчет в размере 50% от цены договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи товара и подписания Сторонами акта приема – передачи товара. Оплата осуществляется в рублях. Оплата по договору может быть произведена с отдельного счета Заказчика. Реквизиты отдельного счета, идентификатор государственного контракта будут указаны в дополнительном соглашении, которое подписывается Сторонами после заключения настоящего договора на электронной площадке (условия оформления, сроки подписания и порядок передачи дополнительного соглашения прописаны в проекте договора)