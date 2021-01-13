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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009850887
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора купли-продажи мусоровоза с боковой загрузкой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
25.12.2020 15:49
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142205, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СЕРПУХОВ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 11,
Почтовый адрес
142205, Российская Федерация, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11
Контактный телефон
+7 496 778-64-57
Факс
+7 496 778-63-01
Адрес электронной почты
zakupki@ratep.ru
Ф.И.О. контактного лица
О. О. З.
Место рассмотрения предложений
142205 Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение мусоровоза с боковой загрузкой
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение мусоровоза с боковой загрузкой
Начальная цена
3 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Передача товара осуществляется по адресу: 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.11.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РАТЕП
Все закупки и тендеры АО РАТЕП
Адрес местонахождения
142205, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СЕРПУХОВ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 11,
142205, Российская Федерация, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11
29.10.59.130
45
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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