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    Главная / Торги / Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора купли-продажи мусоровоза с боковой загрузкой

    Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора купли-продажи мусоровоза с боковой загрузкой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850887Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение мусоровоза с боковой загрузкой 142205 Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009850887

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    314о

    Наименование закупки

    Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора купли-продажи мусоровоза с боковой загрузкой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 15:49

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Карточка_Поставщика.xls

    Проект_договора.doc

    Извещение.doc

    протокол_314о_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАТЕП
    Все закупки и тендеры АО РАТЕП

    Юридический адрес

    142205, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СЕРПУХОВ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 11,

    Почтовый адрес

    142205, Российская Федерация, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11

    Контактный телефон

    +7 496 778-64-57

    Факс

    +7 496 778-63-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ratep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    О. О. З.

    Место рассмотрения предложений

    142205 Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.11

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение мусоровоза с боковой загрузкой

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 23:5921.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850887Подведение итогов не позднее Приобретение мусоровоза с боковой загрузкой 142205 Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение мусоровоза с боковой загрузкой

    Начальная цена

    3 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Передача товара осуществляется по адресу: 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.11.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия и сроки поставки товара Условия передачи товара: Продавец не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой даты доставки товара обязан известить Заказчика об отправке товара, а также сообщить Заказчику необходимые для оформления пропуска на территорию Заказчика данные работников Продавца (Ф.И.О., паспортные данные, марку и государственный номер транспортного средства), с соблюдением (учетом) требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», посредством факсимильной, телеграфной или электронной связи. Товар считается переданным Продавцом Заказчику только после подписания сторонами двустороннего акта приема-передачи товара Продавцом Заказчику. Продавец передает Заказчику вместе с товаром комплект документов: паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации, сервисную книжку и иную техническую документацию необходимую для его эксплуатации. Товар должен сопровождаться сертификатами соответствия и (или) иной обязательной документацией для данного вида товаров в соответствии с действующим законодательством РФ. Срок передачи: В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания договора с помощью электронной подписи (ЭП) на электронной площадке. Форма, сроки, и порядок оплаты товара Безналичным платежом на основании выставленного счета. Авансовый платеж в размере 50% от цены договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора электронной подписью (ЭП) на электронной площадке. Окончательный расчет в размере 50% от цены договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи товара и подписания Сторонами акта приема – передачи товара. Оплата осуществляется в рублях. Оплата по договору может быть произведена с отдельного счета Заказчика. Реквизиты отдельного счета, идентификатор государственного контракта будут указаны в дополнительном соглашении, которое подписывается Сторонами после заключения настоящего договора на электронной площадке (условия оформления, сроки подписания и порядок передачи дополнительного соглашения прописаны в проекте договора)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАТЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РАТЕП
    Все закупки и тендеры АО РАТЕП

    Адрес местонахождения

    142205, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СЕРПУХОВ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 11,

    142205, Российская Федерация, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    29.10.59.130

    Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829253/name/6005572f4f7305.26048845

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт"

    Кол-во: 1.00000

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