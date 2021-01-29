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    Главная / Торги / Вентоборудование

    Вентоборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850585Дата и время окончания срока приема заявок Вентоборудование443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009850585

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Вентоборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 15:21

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке__новая_редакция_2_.zip

    Извещение__о_внесении_изменений.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 228-97-39

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федяева Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Вентоборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 15:3001.03.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850585Подведение итогов не позднее Вентоборудование443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вентоборудование

    Начальная цена

    10 354 414,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    207 088,30 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    28.25.20.112

    Вентиляторы радиальные

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25

    Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентоборудование"

    Кол-во: 967.00000

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