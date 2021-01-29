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    Главная / Торги / Маркетинговое исследование в электронной форме на поставку шин и аккумуляторов для нужд ООО "РВК-Воронеж"

    Маркетинговое исследование в электронной форме на поставку шин и аккумуляторов для нужд ООО "РВК-Воронеж"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850278Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шин и аккумуляторов для автотракторной техники Автотранспортного цеха на 2021 годВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009850278

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Маркетинговое исследование в электронной форме на поставку шин и аккумуляторов для нужд ООО "РВК-Воронеж"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.12.2020 14:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    МИ_шины_и_аккумуляторы.7z

    протокол_выбор_шины_несост_1_заявка.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иващенко Вероника Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шин и аккумуляторов для автотракторной техники Автотранспортного цеха на 2021 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.01.2021 16:00 GMT +329.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850278Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шин и аккумуляторов для автотракторной техники Автотранспортного цеха на 2021 годВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    25.02.2021 16:0025.02.2021 16:0025.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850278Подведение итогов не позднее Поставка шин и аккумуляторов для автотракторной техники Автотранспортного цеха на 2021 годВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.02.202125.02.2021 16:0025.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850278Подведение итогов не позднее Поставка шин и аккумуляторов для автотракторной техники Автотранспортного цеха на 2021 годВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шин и аккумуляторов для автотракторной техники Автотранспортного цеха на 2021 год

    Начальная цена

    3 955 172,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    22.11.1

    Шины, покрышки и камеры резиновые новые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.11

    Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/866822/name/6048bf9a156493.64616231

    10.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АКБ 3СТ215"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "АКБ 6СТ132"

    Кол-во: 11

    "Позиция 3"

    "АКБ TAB Polar S 12V 105Ah 900А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Аккумуляторная батарея стартерная 6СТ-190 190А·Ч прямая/обратная 12В кислотный"

    Кол-во: 14

    "Позиция 5"

    "Аккумуляторная батарея стартерная 6СТ-60 60А·Ч обратная -/+ 12В кислотный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Аккумуляторная батарея стартерная 6СТ-60 60А·Ч прямая +/- 12В кислотный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Аккумуляторная батарея стартерная 6СТ-75 75А·Ч 85D26L (Asia) обратная -/+ 12В кислотный"

    Кол-во: 26

    "Позиция 8"

    "Аккумуляторная батарея стартерная 6СТ-75 75А·Ч прямая +/- 12В кислотный"

    Кол-во: 9

    "Позиция 9"

    "Аккумуляторная батарея стартерная 6СТ-90 90А·Ч прямая +/- 12В кислотный"

    Кол-во: 14

    "Позиция 10"

    "С/х шина 7,50*20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "С/х шина 9.00*16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Сельхозшина 11,2*R20 Ф-35ВЛ (передняя МТЗ-82)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Сельхозшина 12,5*80 R18 14PR (R-4) Aeolus"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Сельхозшина 15,5*R38 Ф-2АД (задняя МТЗ-80,Т-40)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Сельхозшина 16,9*R28 12РR (R-4) (бескамерная задняя CASE)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "Сельхозшина 18.4 R34"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Сельхозшина 370*508 R24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Сельхозшина 9.00х20 NB38 14PR"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Спец шина 18*8,50-8 для погр. ISEKI"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Спец шина 26*12,00-12 для погр. ISEKI"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Спецшина 100-254(4.00/10) К-82 4 PR (для прицепа)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Спецшина 1300*530"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Спецшина 4.00/8 Л-365 (для прицепа)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Спецшина 4.00/8 ТРВ 12 (для мотоблока)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Шина 185/75 R16 КАМА 232"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Шина 195/70 R 15 C (Mercedes Sprinter) (Лето)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Шина 195/75 R16C КАМА-Евро НК 131"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Шина 215/70 R 15C (Лето)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Шина 235/75 R 17,5 (MAN Ведущая ось)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Шина 240*508 (Г-53, 3307)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Шина 260*508 (ЗИЛ)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 32"

    "Шина 315 R 22,5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Шина 320*457 (12.00 R18) К-70 (Г-66)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Шина 320*508 (МАЗ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Шина для грузовых автомобилей Satoya SU-022 7.5" R 16" 122/118 К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Шина для грузовых автомобилей Кама NU 301 215ММ 75ПРОЦ R 17.5" 126/124 М бескамерная универсальная"

    Кол-во: 62

    "Позиция 37"

    "Шина для легкового автомобиля Cordiant Business 185ММ 75 R 16" 104 Q всесезонная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Шина для легкового автомобиля Laufenn I Fit Ice LW 71 205ММ *70 R 15""

    Кол-во: 12

    "Позиция 39"

    "Шина для легкового автомобиля Laufenn I Fit Ice LW 71 205ММ* 60 R 16""

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "Шина Кама Евро НК-520 (Зима)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Шина экскаватора ЕК 18-90 12.00 R20 Кама 402 154/149"

    Кол-во: 6

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