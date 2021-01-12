www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП060600
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка антисептиков и дезинфицирующих средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.12.2020 15:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1940
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
ser.davydov@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Давыдов Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка антисептиков и дезинфицирующих средств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 16:00 GMT +312.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060600Дата и время окончания срока приема заявок Поставка антисептиков и дезинфицирующих средствМосква
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 15:0015.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060600Подведение итогов не позднее Поставка антисептиков и дезинфицирующих средствМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка антисептиков и дезинфицирующих средств
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
20.20.14.000
Документация лота
Кол-во: 2993
Кол-во: 80
Кол-во: 600
Кол-во: 100
Кол-во: 10500
Кол-во: 199
Кол-во: 959
Кол-во: 30
Кол-во: 3150
Кол-во: 8000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.