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    Главная / Торги / Закупка антисептиков и дезинфицирующих средств

    Закупка антисептиков и дезинфицирующих средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060600Дата и время окончания срока приема заявок Поставка антисептиков и дезинфицирующих средствМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060600

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2268/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Закупка антисептиков и дезинфицирующих средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.12.2020 15:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_2268_СТГ_ТПС_Антисептики.pdf

    Извещения_запроса_предложений_2268_СТГ_ТПС.docx

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.6__с_09.11.2020_.doc

    Форма_КП__2268_СТГ_ТПС_Антисептики.xlsx

    ГП060600_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1940

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    ser.davydov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Давыдов Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка антисептиков и дезинфицирующих средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 16:00 GMT +312.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060600Дата и время окончания срока приема заявок Поставка антисептиков и дезинфицирующих средствМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 15:0015.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060600Подведение итогов не позднее Поставка антисептиков и дезинфицирующих средствМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060600Подведение итогов не позднее Поставка антисептиков и дезинфицирующих средствМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка антисептиков и дезинфицирующих средств

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    20.20.14.000

    Средства дезинфекционные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/908887/name/60800a4f2f7af2.89059606

    21.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антисептик кожный для рук спиртовой 5л (не гелевый)"

    Кол-во: 2993

    "Позиция 2"

    "Жавелион табл. №300"

    Кол-во: 80

    "Позиция 3"

    "Концентрат для аэрозольной дезинфекции поверхностей с вирулицидным и антимикробным действием Универко-МДС-02 холодный туман канистра 10л"

    Кол-во: 600

    "Позиция 4"

    "Концентрат для аэрозольной дезинфекции поверхностей с вирулицидным и антимикробным действием Универко-МДС-02 холодный туман канистра 5л"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Салфетка спиртовая 60х100мм"

    Кол-во: 10500

    "Позиция 6"

    "Самаровка (дезинфицирующее средство на основе смеси ЧАС) 5л"

    Кол-во: 199

    "Позиция 7"

    "Таблетка Део-Хлор №300"

    Кол-во: 959

    "Позиция 8"

    "Таблетка обеззараживающая Акватабс 1упак/60шт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Фармсепт триггер 0,75л"

    Кол-во: 3150

    "Позиция 10"

    "Хлоргексидин спиртовой 100мл"

    Кол-во: 8000

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