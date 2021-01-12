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    Главная / Торги / Поставка специального режущего инструмента ВУ

    Поставка специального режущего инструмента ВУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 18:0012.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850339Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специального режущего инструмента ВУг. Златоуст, Парковый проезд, 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009850339

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    840

    Наименование закупки

    Поставка специального режущего инструмента ВУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.12.2020 14:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_840.rar

    __840.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11 доб. 5451

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts60@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гавалев Евгений Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Златоуст, Парковый проезд, 1

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка специального режущего инструмента ВУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 18:00 GMT +312.01.2021 18:0012.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850339Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специального режущего инструмента ВУг. Златоуст, Парковый проезд, 1

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 06:0013.01.2021 06:0013.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009850339Дата и время вскрытия заявок Поставка специального режущего инструмента ВУг. Златоуст, Парковый проезд, 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850339Подведение итогов не позднее Поставка специального режущего инструмента ВУг. Златоуст, Парковый проезд, 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специального режущего инструмента ВУ

    Начальная цена

    533 939,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    456208, Челябинская область, город Златоуст, Парковый проезд, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    25.1

    Производство строительных металлических конструкций и изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827033/name/5fffe483861b51.32878664

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство строительных металлических конструкций и изделий"

    Кол-во:

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