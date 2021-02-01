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    Главная / Торги / Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» г. Сочи

    Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» г. Сочи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.02.2021 10:0001.02.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850134Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009850134

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» г. Сочи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (АКР)

    Дата публикации

    25.12.2020 14:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение_об_изменении_от_19.01.2021.pdf

    ДЗ_КО_размещение__питание__трансфер_работников_Сочи_от_19.01.2021.docx

    Извещение_КО_размещение__питание__трансфер_работников_Сочи_от_19.01.2021.docx

    Извещение об изменении (2)

    ПКК__37.2_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99 доб. 7250

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горшков Михаил Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.02.2021 10:00 GMT +301.02.2021 10:0001.02.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850134Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.02.2021 10:0001.02.2021 10:0001.02.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009850134Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    03.02.2021 16:0003.02.2021 16:0003.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850134Подведение итогов не позднее Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    03.02.202103.02.2021 16:0003.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850134Подведение итогов не позднее Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия»

    Начальная цена

    36 857 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    12 410 человек

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за фактически оказанные услуги Исполнителя производится Заказчиком ежемесячно посредством перевода денежных средств (с учетом НДС/без НДС) на расчетный счет Исполнителя на основании выставленных счетов в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета с приложением соответствующих подтверждающих документов.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Сочи
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    55.10.1

    Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера (за исключением услуг по предоставлению помещений по договорам краткосрочного найма)

    Классификатор ОКВЭД2

    55.10

    Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/847699/name/6025000a9ac9b8.78105625

    11.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания"

    Кол-во: 12410.00000

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