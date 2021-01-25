Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / на право заключения договора на выполнение работ по освобождению площадки в пятне производства работ по объекту «Реконструкция Терминала С: Этап 2 в Северном терминальном комплексе Международного аэропорта Шереметьево». Демонтаж объектов основных средств, находящихся в аварийном состоянии

    на право заключения договора на выполнение работ по освобождению площадки в пятне производства работ по объекту «Реконструкция Терминала С: Этап 2 в Северном терминальном комплексе Международного аэропорта Шереметьево». Демонтаж объектов основных средств, находящихся в аварийном состоянии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 09:0025.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850136Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по освобождению площадки в пятне производства работ по объекту «Реконструкция Терминала С: Этап 2 в Северном терминальном комплексе Международного аэропорта Шереметьево». Демонтаж объектов основных средств, находящихся в аварийном состоянии.ХимкиПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009850136

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на выполнение работ по освобождению площадки в пятне производства работ по объекту «Реконструкция Терминала С: Этап 2 в Северном терминальном комплексе Международного аэропорта Шереметьево». Демонтаж объектов основных средств, находящихся в аварийном состоянии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 14:40

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_825_от_27.01.2021_г..docx

    Протокол_825_от_27.01.2021_г..docx

    Лист_изменений_29.01.2020_г..docx

    Приложение__3_к_Договору_Локальная_смета.xlsx

    Приложение__2_к_Техническому_заданию_Ведомость_объемов_работ.xlsx

    Документация.docx

    Лист_изменений.docx

    Приложение___1_к_Договору_Общие_условия.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 926 015-19-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Номинат Елена Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по освобождению площадки в пятне производства работ по объекту «Реконструкция Терминала С: Этап 2 в Северном терминальном комплексе Международного аэропорта Шереметьево». Демонтаж объектов основных средств, находящихся в аварийном состоянии.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.01.202127.01.2021 09:3027.01.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850136Подведение итогов не позднее Выполнение работ по освобождению площадки в пятне производства работ по объекту «Реконструкция Терминала С: Этап 2 в Северном терминальном комплексе Международного аэропорта Шереметьево». Демонтаж объектов основных средств, находящихся в аварийном состоянии.Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по освобождению площадки в пятне производства работ по объекту «Реконструкция Терминала С: Этап 2 в Северном терминальном комплексе Международного аэропорта Шереметьево». Демонтаж объектов основных средств, находящихся в аварийном состоянии.

    Начальная цена

    15 953 196,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с процедурной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    43.12.11.140

    Работы по расчистке территории, удалению растительности

    Классификатор ОКВЭД2

    43.12

    Подготовка строительной площадки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838105/name/6013c394a253f6.90635235

    29.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838399/name/6013f47f97b682.57011869

    29.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838400/name/6013f4863f5bd0.73733182

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подготовка строительной площадки"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014120
    Выполнение работ по лесорасчистке по объекту: «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири» для нужд АО «ГАЗСТРОЙПРОМ»
    Выполнение работ по лесорасчистке по объекту: «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап...
    592849
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    28 637 418
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211084204
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на Выполнение работ по сносу деревьев, растущих в охранной зоне сетей водопровода и канализации для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2022 году (ВК-017-22)
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на...
    594148
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    541 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    Газпромнефть Энергосистемы
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме № 32211050028
    Комплекс работ по расчистке от поросли и обрезке деревьев в охранной зоне действующих объектов энергетики
    Комплекс работ по расчистке от поросли и обрезке деревьев в охранной зоне действующих объектов...
    588827
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    95 672 592
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Запрос предложений № ГП176920
    236/ГТ - Выполнение работ в рамках раздела мероприятий по охране окружающей среды для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (8-Иное)
    236/ГТ - Выполнение работ в рамках раздела мероприятий по охране окружающей среды для нужд АО...
    481421
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.05.2021 10:00(GMT+03:00)
    60 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить