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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах сотрудников АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 году

    Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах сотрудников АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 08:0014.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850065Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах сотрудников АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009850065

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах сотрудников АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 14:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.rar

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_179_2020_ЗП.doc

    Протокол_итоговый_179_2020_ЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Юридический адрес

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    Почтовый адрес

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Контактный телефон

    +7 342 218-11-83

    Факс

    +7 342 248-24-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ugaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газиев Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах сотрудников АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 08:00 GMT +314.01.2021 08:0014.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850065Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах сотрудников АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 08:0014.01.2021 08:0014.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009850065Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах сотрудников АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 12:0018.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850065Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах сотрудников АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850065Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах сотрудников АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 годуПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах сотрудников АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 году

    Начальная цена

    5 379 048,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.1

    Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830238/name/60069f29c21079.99899957

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания"

    Кол-во:

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