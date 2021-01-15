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    Главная / Торги / Поставка оборудования для врезки и ремонта газопроводов под давлением

    Поставка оборудования для врезки и ремонта газопроводов под давлением

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 13:0015.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009849974Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением КостромаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009849974

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для врезки и ремонта газопроводов под давлением

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 14:24

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Форма_12_Описание_поставляемого_товара.xlsx

    Форма3_Коммерческое_предложение.xlsx

    Техническое_задание.docx

    Проект_договора.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме.docx

    Документация_о_запросе_предложений.docx

    Итоговый_протокол___32009849974_3.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА

    Юридический адрес

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9,

    Почтовый адрес

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9

    Контактный телефон

    +7 4942 49-72-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    YakovlevMA@gas-44.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлев Михаил Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Кострома

    Закупки и тендеры Костромская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 13:0022.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009849974Подведение итогов не позднее Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением Кострома

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением

    Начальная цена

    200 489,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА

    Адрес местонахождения

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9,

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833381/name/600aa6977a57c4.99095497

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во:

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