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    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку газосварочного оборудования для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году. (СКС-1977)

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку газосварочного оборудования для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году. (СКС-1977)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 15:0012.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850037Дата и время окончания срока приема заявок Газосварочное оборудование СамараПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009850037

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-1977

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку газосварочного оборудования для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году. (СКС-1977)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 14:29

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    СКС_1977.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аблякимов Рустем Энверович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Газосварочное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 16:0028.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850037Подведение итогов не позднее Газосварочное оборудование Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Газосварочное оборудование

    Начальная цена

    136 860,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    25.99

    Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Держак сварочный 300 А"

    Кол-во: 16.0000

    "Позиция 2"

    "Держак сварочный 400 А"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 3"

    "Держак сварочный 500 А"

    Кол-во: 17.0000

    "Позиция 4"

    "Колпак металлический для кислородного баллона"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 5"

    "Колпак металлический для пропанового баллона"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 6"

    "Манометр кислородный высокого давления"

    Кол-во: 8.0000

    "Позиция 7"

    "Манометр кислородный низкого давления"

    Кол-во: 8.0000

    "Позиция 8"

    "Манометр пропановый"

    Кол-во: 8.0000

    "Позиция 9"

    "Редуктор азотный БАМЗ А-30-М"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 10"

    "Редуктор аргоновый БАМЗ АР-40-2"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 11"

    "Редуктор кислородный БКО-50-12,5"

    Кол-во: 2.0000

    "Позиция 12"

    "Редуктор пропановый БПО-5-3"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 13"

    "Редуктор кислородный БКО-50-4"

    Кол-во: 11.0000

    "Позиция 14"

    "Редуктор пропановый БПО-5-4"

    Кол-во: 8.0000

    "Позиция 15"

    "Резак кислородный РС -2А-100 /вентильный/"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 16"

    "Резак Маяк-2"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 17"

    "Резак пропановый "Вектор 09510П""

    Кол-во: 7.0000

    "Позиция 18"

    "Резак пропановый KRASS Р1П-100 (вентиль до 100мм) L=480мм, вн №1,2,3,4"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 19"

    "Резак пропановый Маяк-2-01 (1П. 2П.3П.4П)"

    Кол-во: 1.0000

    "Позиция 20"

    "Резак пропановый Р3П (1П.2П.3П)"

    Кол-во: 9.0000

    "Позиция 21"

    "Рукав для газовой сварки (ацетилен) I-6,3-0,63"

    Кол-во: 60.0000

    "Позиция 22"

    "Рукав для газовой сварки (кислород) III-12.0-2.0"

    Кол-во: 50.0000

    "Позиция 23"

    "Рукав для газовой сварки (кислород) III-6,3-2,0"

    Кол-во: 100.0000

    "Позиция 24"

    "Рукав кислородный Д-9мм III класс"

    Кол-во: 330.0000

    "Позиция 25"

    "Рукав пропановый Д-9мм I класс"

    Кол-во: 260.0000

    "Позиция 26"

    "Хомут под кислородный шланг"

    Кол-во: 84.0000

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