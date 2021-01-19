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    Главная / Торги / Выполнение погрузо-разгрузочных работ г. Москва

    Выполнение погрузо-разгрузочных работ г. Москва

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850131Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение погрузо-разгрузочных работ Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009850131

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение погрузо-разгрузочных работ г. Москва

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 14:39

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ПКК_10.3_21_итоги.pdf

    Извещение_запрос_предложений_СМСП..docx

    Документация_запрос_предложений_СМСП..docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-49

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тирская Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение погрузо-разгрузочных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850131Подведение итогов не позднее Выполнение погрузо-разгрузочных работ Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение погрузо-разгрузочных работ

    Начальная цена

    895 104,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Не определено

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата фактически выполненных работ по настоящему Договору производится не течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком надлежаще оформленного комплекта документов, при условии подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных погрузо-разгрузочных работ. Датой оплаты считается дата списания средств с расчетного счетаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва: - Бизнес Центр, Ленинский пр., д. 15А; - Аэропорт Внуково; д.1 стр.19 - Аэропорт Шереметьево; Московская обл., г. Химки, аэропорт «Шереметьево», Терминал Д, Терминал Е, Терминал F; Международное ш., стр.1К БЦ «Holiday».
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    52

    Услуги по складированию и вспомогательные транспортные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    52

    Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841134/name/60195760486836.17543971

    02.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность"

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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