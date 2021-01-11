Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор на оказание услуг слив-налив и транспортировка метанола для нужд Филиала "Дивизион "Север" "Газпромнефть-Снабжение" в 2021-2023гг.

    Открытый конкурентный отбор на оказание услуг слив-налив и транспортировка метанола для нужд Филиала "Дивизион "Север" "Газпромнефть-Снабжение" в 2021-2023гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060571Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение договора на оказание услуг слив-налив и транспортировка метанола для нужд Филиала "Дивизион "Север"ТюменьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП060571

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0049222-338-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор на оказание услуг слив-налив и транспортировка метанола для нужд Филиала "Дивизион "Север" "Газпромнефть-Снабжение" в 2021-2023гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.12.2020 14:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 8263

    Адрес электронной почты

    gzu_pds.TMN@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмина Олеся Геннадьевна

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право на заключение договора на оказание услуг слив-налив и транспортировка метанола для нужд Филиала "Дивизион "Север"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 12:00 GMT +311.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060571Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение договора на оказание услуг слив-налив и транспортировка метанола для нужд Филиала "Дивизион "Север"Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Право на заключение договора на оказание услуг слив-налив и транспортировка метанола для нужд Филиала "Дивизион "Север"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014366
    531/КО - Комплекс работ по монтажу теплоизоляции для нужд АО "НЗЛ" (LN1531)
    531/КО - Комплекс работ по монтажу теплоизоляции для нужд АО "НЗЛ" (LN1531)
    594286
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 187 604
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП213250
    №8 электроснабжение и электроосвещение ХА МиТОК г.Севастополь
    №8 электроснабжение и электроосвещение ХА МиТОК г.Севастополь
    587001
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ПЯТИГОРСКГОРГАЗ
    Конкурентный отбор № 32211084978
    Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей печатной техники
    Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей печатной техники
    593998
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    489 888
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № 32111009970
    272/29.12.21/ПВК/КО/Э Поставка средств индивидуальной защиты органов дыхания
    272/29.12.21/ПВК/КО/Э Поставка средств индивидуальной защиты органов дыхания
    582893
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    580 965
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    НОВОМИЧУРИНСКОЕ АТП
    Маркетинговые исследования в электронной форме для СМСП № 32211085005
    ГСМ (масла и смазки)
    ГСМ (масла и смазки)
    594268
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования в электронной форме для СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    4 059 552
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211085046
    Поставка геодезических приборов и оборудования
    Поставка геодезических приборов и оборудования
    594265
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    3 267 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211084976
    Поставка вешалок-плечиков для нужд «Гостиница «Звезда» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»
    Поставка вешалок-плечиков для нужд «Гостиница «Звезда» - филиал АО «Гостиничный комплекс...
    594275
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    125 012
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Запрос (ценовых) котировок № 32211085047
    Поставка запасных частей и расходных материалов к специализированной технике для АО "ГК "Северавтодор"
    Поставка запасных частей и расходных материалов к специализированной технике для АО "ГК...
    594254
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 326 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить