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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009849661
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Новосибирской области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Редукцион
Дата публикации
25.12.2020 13:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
a.murtazina@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муртазина Александра Эдуардовна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Новосибирской области
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Новосибирской области
Начальная цена
10 192 646,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
90 100 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Частью 2. «Технического задание» Редукционной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
12.00.11
12.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 90100.00000
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