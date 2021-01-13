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Номер извещения
32009849496
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение измерителя температуры МИТ 8.10 М1 или эквивалент
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
25.12.2020 13:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16
Почтовый адрес
198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16
Контактный телефон
+7 812 399-52-88
Факс
+7 812 376-03-15
Адрес электронной почты
zakupki@niicom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ястребова Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение измерителя температуры МИТ 8.10 М1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 09:00 GMT +313.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009849496Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение измерителя температуры МИТ 8.10 М1Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 09:0013.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009849496Дата и время вскрытия заявок Приобретение измерителя температуры МИТ 8.10 М1Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение измерителя температуры МИТ 8.10 М1
Начальная цена
299 880,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
Адрес местонахождения
198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16
26.51.43.120
26.51
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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