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    Главная / Торги / Поставка конфет ассорти в коробке

    Поставка конфет ассорти в коробке

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 18:0012.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009849549Дата и время окончания срока приема заявок Поставка конфет ассорти в коробкеЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009849549

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1197

    Наименование закупки

    Поставка конфет ассорти в коробке

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 13:41

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    __1197.zip

    2._Протокол_рассмотрения_ценовых_предложений.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11 доб. 5500

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts61@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Егошина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка конфет ассорти в коробке

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 14:0014.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009849549Подведение итогов не позднее Поставка конфет ассорти в коробкеЗлатоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка конфет ассорти в коробке

    Начальная цена

    394 722,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская область, г. Златоуст, Парковый проезд, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    10.82

    Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые

    Классификатор ОКВЭД2

    10.82

    Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828430/name/6001806a030aa9.72820754

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во:

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